Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 завершился мужским масс-стартом.

Победил француз Мартен Фуркад, вторым стал Андрей Расторгуев из Латвии, третьтим - австриец Симон Эдер.

Украинец Сергей Семенов финишировал 21-м.



Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов выиграл Мартен Фуркад, набрав за пять гонок 248 очков. Вторым стал немец Симон Шемпп (231), третьим – россиянин Антон Шипулин (177).

Сергей Семенов замкнул Топ-20 (91).



Биатлон. Кубок мира2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта

Мужчины. Итоговый зачет масс-стартов (после пяти гонок из пяти)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 248 очков

2. Симон Шемпп (Германия) - 231

3. Антон Шипулин (Россия) – 177

4. Жан-Гийом Беатрис (Франция) – 168

5. Эрик Лессер (Германия) – 165

6. Йоханнес Бё (Норвегия) – 150

7. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 147

8. Арнд Пайффер (Германия) – 141

9. Антон Бабиков (Россия) – 140

10. Бенедикт Долль (Германия) - 134

…

20. Сергей Семенов (Украина) – 91

25. Дмитрий Пидручный (Украина) – 78

38.Владимир Семаков (Украина) – 24



Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону сезона 2016/2017 завершился мужским масс-стартом.Победил француз Мартен Фуркад, вторым стал Андрей Расторгуев из Латвии, третьтим - австриец Симон Эдер.Украинец Сергей Семенов финишировал 21-м.Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов выиграл Мартен Фуркад, набрав за пять гонок 248 очков. Вторым стал немец Симон Шемпп (231), третьим – россиянин Антон Шипулин (177).Сергей Семенов замкнул Топ-20 (91).1. Мартен Фуркад (Франция) – 248 очков2. Симон Шемпп (Германия) - 2313. Антон Шипулин (Россия) – 1774. Жан-Гийом Беатрис (Франция) – 1685. Эрик Лессер (Германия) – 1656. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1507. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 1478. Арнд Пайффер (Германия) – 1419. Антон Бабиков (Россия) – 14010. Бенедикт Долль (Германия) - 13420. Сергей Семенов (Украина) – 9125. Дмитрий Пидручный (Украина) – 7838.Владимир Семаков (Украина) – 24