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17:17 Мартен Фуркад победил в общем зачете Кубка мира по биатлону; Семенов – 23-й 60 | Биатлон / Главные новости спорта

16:38 Мартен Фуркад: Рад, что судьи приняли во внимание мою умственную отсталость 139 | Биатлон

16:22 Мартен Фуркад выиграл Малый хрустальный глобус в масс-стартах; Семенов – 20-й 98 | Биатлон

15:55 Фуркад взял пустые обоймы на масс-старт в Холменколлене 109 | Биатлон

15:32 Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 21-й 200 | Биатлон / Главные новости спорта

14:18 Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая 158 | Биатлон / Главные новости спорта

13:39 Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая 149 | Биатлон / Главные новости спорта

13:04 Норвежка Экхофф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая 162 | Биатлон / Главные новости спорта

11:06 НХЛ. «Рейнджерс» обыграл «Миннесоту», «Вашингтон» - «Тампу», «Оттава» по буллитам уступила «Монреалю» и другие результаты 201 | Хоккей