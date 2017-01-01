Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира сезона 2016/2017 по биатлону завершился для женщин гонкой с массовым стартом.





Украинка Юлия Джима финишировала десятой.



23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер впервые в карьере одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1211 очков.

Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (1089), первую тройку сильнейших биатлонисток мира замкнула финка Кайса Макарайнен (971).



Лучшая среди украинок Юлия Джима впервые в карьере поднялась на 8-е место в общем зачете Кубка мира (632).



Отметим, что Дальмайер также стала обладательницей Малых хрустальных глобусов в индивидуальных гонках и в гонках преследования, а Габриэла Коукалова выиграла Малые хрустальные глобусы в спринте и масс-стартах.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта

Женщины. Итоговый общий зачет Кубка мира.

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1211 очков

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1089

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 971

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 856

5. Доротея Вирер (Италия) – 719

6. Жюстин Бреза (Франция) – 706

7. Анаис Шевалье (Франция) - 669

8 . Юлия ДЖИМА (Украина) – 632

9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 621

10. Сюзан Данкли (США) – 596

…

33. Елена Пидгрушная (Украина) – 247

37. Анастасия Меркушина (Украина) – 190

41. Ирина Варвинец (Украина) – 175

75. Юлия Журавок (Украина) – 37

79. Валентина Семеренко (Украина) - 24

82. Яна Бондарь (Украина) – 23

100. Ольга Абрамова (Украина) - 3

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира сезона 2016/2017 по биатлону завершился для женщин гонкой с массовым стартом. Победила норвежка Тирил Экхоф , второй стала чешка Габриэла Коукалова, третьей - финка Кайс Макарайнен.Украинка Юлия Джима финишировала десятой.23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер впервые в карьере одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1211 очков.Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (1089), первую тройку сильнейших биатлонисток мира замкнула финка Кайса Макарайнен (971).Лучшая среди украинок Юлия Джима впервые в карьере поднялась на 8-е место в общем зачете Кубка мира (632).Отметим, что Дальмайер также стала обладательницей Малых хрустальных глобусов в индивидуальных гонках и в гонках преследования, а Габриэла Коукалова выиграла Малые хрустальные глобусы в спринте и масс-стартах.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1211 очков2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 10893. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 9714. Мари Дорен Абер (Франция) – 8565. Доротея Вирер (Италия) – 7196. Жюстин Бреза (Франция) – 7067. Анаис Шевалье (Франция) - 6699. Франциска Хильдебрант (Германия) – 62110. Сюзан Данкли (США) – 59633. Елена Пидгрушная (Украина) – 24737. Анастасия Меркушина (Украина) – 19041. Ирина Варвинец (Украина) – 17575. Юлия Журавок (Украина) – 3779. Валентина Семеренко (Украина) - 2482. Яна Бондарь (Украина) – 23100. Ольга Абрамова (Украина) - 3