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Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая

Лаура Дальмайер впервые в карьере победила в общем зачете Кубка мира; Юлия Джима - восьмая

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира сезона 2016/2017 по биатлону завершился для женщин гонкой с массовым стартом.

Победила норвежка Тирил Экхоф, второй стала чешка Габриэла Коукалова, третьей - финка Кайс Макарайнен.
Украинка Юлия Джима финишировала десятой.

23-летняя немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер впервые в карьере одержала победу в общем зачете Кубка мира, набрав 1211 очков.
Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова (1089), первую тройку сильнейших биатлонисток мира замкнула финка Кайса Макарайнен (971).

Лучшая среди украинок Юлия Джима впервые в карьере поднялась на 8-е место в общем зачете Кубка мира (632).

Отметим, что Дальмайер также стала обладательницей Малых хрустальных глобусов в индивидуальных гонках и в гонках преследования, а Габриэла Коукалова выиграла Малые хрустальные глобусы в спринте и масс-стартах.  

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта
Женщины. Итоговый общий зачет Кубка мира.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1211 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1089
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 971
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 856
5. Доротея Вирер (Италия) – 719
6. Жюстин Бреза (Франция) – 706
7. Анаис Шевалье (Франция) - 669
8 . Юлия ДЖИМА (Украина) – 632
9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 621
10. Сюзан Данкли (США) – 596

33. Елена Пидгрушная (Украина) – 247
37. Анастасия Меркушина (Украина) – 190
41. Ирина Варвинец (Украина) – 175
75. Юлия Журавок (Украина) – 37
79. Валентина Семеренко (Украина) - 24
82. Яна Бондарь (Украина) – 23
100. Ольга Абрамова (Украина) - 3
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