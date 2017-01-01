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Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая

Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону завершился для женщин гонкой с массовым стартом на 12,5 км.
 
Победила норвежка Тирил Экхоф, опередив чешку Габриэлу Коукалова и финку Кайсу Макарайнен.
Украинка Юлия Джима финишировала десятой.

Малый хрустальный глобус в зачете гонок с массовым стартом завоевала Габриэла Коукалова, набравшая за пять гонок 265 очков. Немка Лаура Дальмайер упустила трофей, финишировав сегодня лишь девятой, и в итоге проиграла чешке 11 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (207).
Юлия Джима с пятого места поднялась на итоговое четвертое (162).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта
Итоговый зачет Кубка мира в масс-старте (после пяти гонок из пяти)
1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 265 очков
2. Лаура Дальмайер (Германия) – 254
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 207
4. Юлия ДЖИМА (Украина) – 162
5. Доротея Вирер (Италия) – 156
6. Мари Дорен Абер (Франция) – 147
7. Селина Гаспарин (Швейцария) – 139
8. Ванесса Хинц (Германия) – 132
9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 126
10. Ева Пускарчикова (Чехия) – 124

30. Елена Пидгрушная (Украина) – 51
39. Анастасия Меркушина (Украина) – 27

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