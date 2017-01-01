Чешка Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в гонках с масс-старта; Джима - четвертая

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этапе Кубка мира по биатлону завершился для женщин гонкой с массовым стартом на 12,5 км.Победила норвежка Тирил Экхоф, опередив чешку Габриэлу Коукалова и финку Кайсу Макарайнен.Украинка Юлия Джима финишировала десятой.Малый хрустальный глобус в зачете гонок с массовым стартом завоевала Габриэла Коукалова, набравшая за пять гонок 265 очков. Немка Лаура Дальмайер упустила трофей, финишировав сегодня лишь девятой, и в итоге проиграла чешке 11 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (207).Юлия Джима с пятого места поднялась на итоговое четвертое (162).1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 265 очков2. Лаура Дальмайер (Германия) – 2543. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2075. Доротея Вирер (Италия) – 1566. Мари Дорен Абер (Франция) – 1477. Селина Гаспарин (Швейцария) – 1398. Ванесса Хинц (Германия) – 1329. Франциска Хильдебрант (Германия) – 12610. Ева Пускарчикова (Чехия) – 12430. Елена Пидгрушная (Украина) – 5139. Анастасия Меркушина (Украина) – 27