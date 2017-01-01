Норвежка Экхоф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.



Победила норвежка Тирил Экхоф, опередив на 22,6 секунды чешку Габриэлу Коукалова, на 34,5 – финку Кайсу Макарайнен. Экхоф и Коукалова пробежали по одному штрафному кругу, Макарайнен – два.



Участницами цветочной церемонии стали чешка Вероника Виткова (2 промаха), немка Франциска Хильдебранд (1) и финка Мари Лаукканен (1).



Украинка Юлия Джима с одним промахом и отставанием в 57,9 секунды замкнула первую десятку.



Лучшей лыжным ходом в гонке была финка Мари Лаукканен (Финляндия) – 30 минут 7,2 секунды. Юлия Дима проиграла ей 1 минуту 2,7 секунды.



Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова, которая провела на огневых рубежах 1 минуту 29 секунд (2 промаха). У Джимы 20-й результат – 2 минуты 5,1 секунды при одном промахе.



Биатлон. Ккбок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта

Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1. Тирил Экхоф (Норвегия) – 34.23,1 (0+0+1+0)

2. Габриэла Коукалова (Чехия) - +22,6 (0+1+0+0)

3. Кайса Макаряйнен (Финлдяндия) - +34,5 (0+0+1+1)

4. Вероника Виткова (Чехия) - +36,1 (0+0+1+1)

5. Франциска Хильдебранд (Германия) - +39,0 (0+0+0+1)

6. Мари Лаукканен (Финляндия) - +40,0 (1+1+0+0)

...

10. Юлия Джима (Украина) - +57,9 (1+0+0+0)



Лыжный ход

1. Мари Лаукканен (Финляндия) – 30.07,2

2. Жюстин Бреза (Франция) – 1,9

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 5,0

…

7. Тирил Экхофф (Норвегия) – 18,2

12. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37,3

18. Юлия Джима (Украина) - +1.02,7



Время на стрельбе

1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.29,0 (2 промаха)

2. Сюзан Данкли (США) – 1.42,0 (5)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.43,0 (3)

…

14. Тирил Экхофф (Норвегия) – 2.01,0 (1)

16-17. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2.02,0 (2)

20. Юлия Джима (Украина) – 2.05,1 (1)

26. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.14,0 (2) Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.Победила норвежка Тирил Экхоф, опередив на 22,6 секунды чешку Габриэлу Коукалова, на 34,5 – финку Кайсу Макарайнен. Экхоф и Коукалова пробежали по одному штрафному кругу, Макарайнен – два.Участницами цветочной церемонии стали чешка Вероника Виткова (2 промаха), немка Франциска Хильдебранд (1) и финка Мари Лаукканен (1).Украинка Юлия Джима с одним промахом и отставанием в 57,9 секунды замкнула первую десятку.Лучшей лыжным ходом в гонке была финка Мари Лаукканен (Финляндия) – 30 минут 7,2 секунды. Юлия Дима проиграла ей 1 минуту 2,7 секунды.Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова, которая провела на огневых рубежах 1 минуту 29 секунд (2 промаха). У Джимы 20-й результат – 2 минуты 5,1 секунды при одном промахе.1. Тирил Экхоф (Норвегия) – 34.23,1 (0+0+1+0)2. Габриэла Коукалова (Чехия) - +22,6 (0+1+0+0)3. Кайса Макаряйнен (Финлдяндия) - +34,5 (0+0+1+1)4. Вероника Виткова (Чехия) - +36,1 (0+0+1+1)5. Франциска Хильдебранд (Германия) - +39,0 (0+0+0+1)6. Мари Лаукканен (Финляндия) - +40,0 (1+1+0+0)...10. Юлия Джима (Украина) - +57,9 (1+0+0+0)1. Мари Лаукканен (Финляндия) – 30.07,22. Жюстин Бреза (Франция) – 1,93. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 5,07. Тирил Экхофф (Норвегия) – 18,212. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37,31. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.29,0 (2 промаха)2. Сюзан Данкли (США) – 1.42,0 (5)3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.43,0 (3)14. Тирил Экхофф (Норвегия) – 2.01,0 (1)16-17. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2.02,0 (2)26. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.14,0 (2)