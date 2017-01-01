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Норвежка Экхоф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятая
Норвежка Экхоф победила в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене; Джима - десятаяСегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.

Победила норвежка Тирил Экхоф, опередив на 22,6 секунды чешку Габриэлу Коукалова, на 34,5 – финку Кайсу Макарайнен. Экхоф и Коукалова пробежали по одному штрафному кругу, Макарайнен – два.

Участницами цветочной церемонии стали чешка Вероника Виткова (2 промаха), немка Франциска Хильдебранд (1) и финка Мари Лаукканен (1).

Украинка Юлия Джима с одним промахом и отставанием в 57,9 секунды замкнула первую десятку.

Лучшей лыжным ходом в гонке была финка Мари Лаукканен (Финляндия) – 30 минут 7,2 секунды. Юлия Дима проиграла ей 1 минуту 2,7 секунды.

Быстрее всех стреляла чешка Ева Пускарчикова, которая провела на огневых рубежах 1 минуту 29 секунд (2 промаха). У Джимы 20-й результат – 2 минуты 5,1 секунды при одном промахе.  

Биатлон. Ккбок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 19 марта
Женщины. Масс-старт. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1. Тирил Экхоф (Норвегия) – 34.23,1 (0+0+1+0)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) - +22,6 (0+1+0+0)
3. Кайса Макаряйнен (Финлдяндия) - +34,5 (0+0+1+1)
4. Вероника Виткова (Чехия) - +36,1 (0+0+1+1)
5. Франциска Хильдебранд (Германия) - +39,0 (0+0+0+1)
6. Мари Лаукканен (Финляндия) - +40,0 (1+1+0+0)
...
10. Юлия Джима (Украина) - +57,9 (1+0+0+0)

Лыжный ход
1. Мари Лаукканен (Финляндия) – 30.07,2
2. Жюстин Бреза (Франция) – 1,9
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 5,0

7. Тирил Экхофф (Норвегия) – 18,2
12. Габриэла Коукалова (Чехия) – 37,3
18. Юлия Джима (Украина) - +1.02,7

Время на стрельбе
1. Ева Пускарчикова (Чехия) – 1.29,0 (2 промаха)
2. Сюзан Данкли (США) – 1.42,0 (5)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.43,0 (3)

14. Тирил Экхофф (Норвегия) – 2.01,0 (1)
16-17. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2.02,0 (2)
20. Юлия Джима (Украина) – 2.05,1 (1)
26. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 2.14,0 (2)
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