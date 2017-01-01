На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене
Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в ХолменколленеСегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.

В гонке примет участие украинка Юлия Джима, которая побежит под 8-м стартовым номером.

Стартовый лист
1. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер общего зачета Кубка мира и зачета масс-стартов    
2. Габриэла Коукалова (Чехия)
3. Кайса Макарайнен (Финляндия)
4. Мари Дорен Абер (Франция)
5. Доротея Вирер (Италия)
6. Жюстин Бреза (Франция)
7. Анаис Шевалье (Франция)
8. Юлия Джима (Украина)
9. Франциска Хильдебранд (Германия)
10. Сюзан Данкли (СЩА)
11. Марте Олсбю (Норвегия)
12. Тириль Экхофф
13. Ева Пускарчикова (Чехия)
14. Татьяна Акимова (Россия )
15. Лиза Тереза Хаузер (Австрия_)
16. Анаис Бескон (Франция)
17. Селия Эмонье (Франция)
18. Ванесса Хинц (Германия)
19. Галина Вишневская (Казахстан)
20. Селина Гаспарин (Швейцария)
21. Надежда Скардино (Беларусь)
22. Марен Хаммершмидт (Германия)
23. Анна Магнуссон (Швеция)
24. Дарья Домрачева (Беларусь)
25. Вероника Виткова (Чехия)
26. Мари Лаукканен (Финляндия)
27. Тея Грегорин (Словения)
28. Федерика Санфилиппо (Италия)
29. Алексия Рунггальдир (Италия)
30. Паулина Фиалкова (Словакия)

Старт гонке будет дан в 12:15 по киевскому времени.

Напомним, в зачете Кубка мира в масс-старте, после четырех гонок из пяти, лидирует немка Лаура Дальмайер (222 очка). В борьбе за Малый хрустальный глобус конкуренцию ей может составить только чешка Габриэла Коукалова, которая уступает немке 11 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (159).
Юлия Джима занимает 5-е место (131).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Джима и Пидгрушная побегут в масс-старте на этапе КМ в Антхольце
Джима и Меркушина побегут в масс-старте на чемпионате мира в Холменколлене
Дальмайер - лидер общего зачета Кубка мира; Джима поднялась на одну позицию
Джима, Абрамова и Меркушина побегут в гонке преследования на этапе КМ в Холменколлене
Джима, Варвинец, Меркушина, Абрамова и Белкина побегут в спринте на этапе КМ в Контиолахти
Пять украинских биатлонисток побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти
Варвинец, Пидгрушная, Меркушина и Джима побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону
Валя Семеренко и Юлия Джима побегут в масс-старте на этапе КМ в Ханты-Мансийске
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене
Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене
Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей
Шипулин: Я удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию
Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Семенов – 21-й

Последние новости спорта

09:31 Сергей Семенов выступит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 16 | Биатлон

09:12 Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене 78 | Биатлон

08:58 Джейкобс: Я выиграл бой у Головкина с отрывом в два очка 75 | Бокс

08:48 Головкин: Я — не киллер, а боксер 83 | Бокс

08:19 Головкин vs Джейкобс (Видео боя) 161 | Бокс / Видео

07:54 Головкин победил Джейкобса решением судей 162 | Бокс / Главные новости спорта

22:57 Индиан-Уэллсе. Федерер победил Сока и в финале встретится с Вавринкой 199 | Теннис

21:59 Вавринка стал первым финалистом «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 195 | Теннис

20:27 Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й 195 | Велоспорт

19:58 Джек Сок: Если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера 192 | Теннис

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

ВИДЕО

Головкин vs Джейкобс (Видео боя)

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)





Топ-новости недели

Головкин победил Джейкобса решением судей
Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й
Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-я
Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (347)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги