Юлия Джима побежит в масс-старте на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.



В гонке примет участие украинка Юлия Джима, которая побежит под 8-м стартовым номером.



Стартовый лист

1. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер общего зачета Кубка мира и зачета масс-стартов

2. Габриэла Коукалова (Чехия)

3. Кайса Макарайнен (Финляндия)

4. Мари Дорен Абер (Франция)

5. Доротея Вирер (Италия)

6. Жюстин Бреза (Франция)

7. Анаис Шевалье (Франция)

8. Юлия Джима (Украина)

9. Франциска Хильдебранд (Германия)

10. Сюзан Данкли (СЩА)

11. Марте Олсбю (Норвегия)

12. Тириль Экхофф

13. Ева Пускарчикова (Чехия)

14. Татьяна Акимова (Россия )

15. Лиза Тереза Хаузер (Австрия_)

16. Анаис Бескон (Франция)

17. Селия Эмонье (Франция)

18. Ванесса Хинц (Германия)

19. Галина Вишневская (Казахстан)

20. Селина Гаспарин (Швейцария)

21. Надежда Скардино (Беларусь)

22. Марен Хаммершмидт (Германия)

23. Анна Магнуссон (Швеция)

24. Дарья Домрачева (Беларусь)

25. Вероника Виткова (Чехия)

26. Мари Лаукканен (Финляндия)

27. Тея Грегорин (Словения)

28. Федерика Санфилиппо (Италия)

29. Алексия Рунггальдир (Италия)

30. Паулина Фиалкова (Словакия)



Старт гонке будет дан в 12:15 по киевскому времени.



Напомним, в зачете Кубка мира в масс-старте, после четырех гонок из пяти, лидирует немка Лаура Дальмайер (222 очка). В борьбе за Малый хрустальный глобус конкуренцию ей может составить только чешка Габриэла Коукалова, которая уступает немке 11 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (159).

Юлия Джима занимает 5-е место (131). Сегодня, 19 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женский масс-старт.В гонке примет участие украинка, которая побежит под 8-м стартовым номером.1. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер общего зачета Кубка мира и зачета масс-стартов2. Габриэла Коукалова (Чехия)3. Кайса Макарайнен (Финляндия)4. Мари Дорен Абер (Франция)5. Доротея Вирер (Италия)6. Жюстин Бреза (Франция)7. Анаис Шевалье (Франция)8. Юлия Джима (Украина)9. Франциска Хильдебранд (Германия)10. Сюзан Данкли (СЩА)11. Марте Олсбю (Норвегия)12. Тириль Экхофф13. Ева Пускарчикова (Чехия)14. Татьяна Акимова (Россия )15. Лиза Тереза Хаузер (Австрия_)16. Анаис Бескон (Франция)17. Селия Эмонье (Франция)18. Ванесса Хинц (Германия)19. Галина Вишневская (Казахстан)20. Селина Гаспарин (Швейцария)21. Надежда Скардино (Беларусь)22. Марен Хаммершмидт (Германия)23. Анна Магнуссон (Швеция)24. Дарья Домрачева (Беларусь)25. Вероника Виткова (Чехия)26. Мари Лаукканен (Финляндия)27. Тея Грегорин (Словения)28. Федерика Санфилиппо (Италия)29. Алексия Рунггальдир (Италия)30. Паулина Фиалкова (Словакия)Старт гонке будет дан впо киевскому времени.Напомним, в зачете Кубка мира в масс-старте, после четырех гонок из пяти, лидирует немка Лаура Дальмайер (222 очка). В борьбе за Малый хрустальный глобус конкуренцию ей может составить только чешка Габриэла Коукалова, которая уступает немке 11 очков. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (159).Юлия Джима занимает 5-е место (131).