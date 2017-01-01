Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене, где он



Мартен Фуркад: «Борьба с Антоном и Йоханнесом была очень захватывающей. Я рассчитывал побороться за победу на последнем круге, но Антон отстрелял лучше.



Моя тактика была — концентрироваться на технике, а не на результате. Я в последние две недели слишком много думал о необходимости побеждать, а не о качестве своего выступления.



Я взял у Йоханнеса реванш за прошлогодний чемпионат мира, когда он убежал от меня в последний подъем. Он талантливый и сильный финишер, поэтому я атаковал его задолго до финиша, так как на прямой он мог меня обыграть. Я бежал без оглядки и не чувствовал усталости.

Конечно, масс-старт для меня тоже важен, так как там решается судьба Малого кубка, но выиграть кубок в преследовании мне тоже было приятно».



Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене, где он завоевал серебро , уступив победу россиянину Антону Шипулину.«Борьба с Антоном и Йоханнесом была очень захватывающей. Я рассчитывал побороться за победу на последнем круге, но Антон отстрелял лучше.Моя тактика была — концентрироваться на технике, а не на результате. Я в последние две недели слишком много думал о необходимости побеждать, а не о качестве своего выступления.Я взял у Йоханнеса реванш за прошлогодний чемпионат мира, когда он убежал от меня в последний подъем. Он талантливый и сильный финишер, поэтому я атаковал его задолго до финиша, так как на прямой он мог меня обыграть. Я бежал без оглядки и не чувствовал усталости.Конечно, масс-старт для меня тоже важен, так как там решается судьба Малого кубка, но выиграть кубок в преследовании мне тоже было приятно».