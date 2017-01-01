На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей

Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в гонке преследования на последнем этапе Кубка мира в Хольменколлене, где он завоевал серебро, уступив победу россиянину Антону Шипулину.

Мартен Фуркад: «Борьба с Антоном и Йоханнесом была очень захватывающей. Я рассчитывал побороться за победу на последнем круге, но Антон отстрелял лучше.

Моя тактика была — концентрироваться на технике, а не на результате. Я в последние две недели слишком много думал о необходимости побеждать, а не о качестве своего выступления.

Я взял у Йоханнеса реванш за прошлогодний чемпионат мира, когда он убежал от меня в последний подъем. Он талантливый и сильный финишер, поэтому я атаковал его задолго до финиша, так как на прямой он мог меня обыграть. Я бежал без оглядки и не чувствовал усталости.
Конечно, масс-старт для меня тоже важен, так как там решается судьба Малого кубка, но выиграть кубок в преследовании мне тоже было приятно».

По материалам: Чемпионат.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мартен Фуркад: Думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой
Мартен Фуркад: Я бежал на автопилоте – не думал ни о технике, ни о чем-то еще
Мартен Фуркад: Всего 2,4 сантиметра отделили меня от золотой медали
Мартен Фуркад: Может быть, я был слишком сосредоточен на борьбе с Шипулиным
Мартен Фуркад: Не хочу, чтобы этот сезон заканчивался
Мартен Фуркад: Сегодня у меня была битва с самим собой и я выиграл
Мартен Фуркад: Я знал, что все решится на стрельбе
Мартен Фуркад: После восьмого рубежа я допустил грубейшую ошибку
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей
Шипулин: Я удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию
Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Семенов – 21-й
Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в гонках преследования; ПИдручный - 25-й
Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й

Последние новости спорта

20:27 Поляк Квятковский выиграл велогонку «Милан – Сан-Ремо»; Гривко – 111-й 87 | Велоспорт

19:58 Джек Сок: Если выберу верную стратегию, то смогу победить Федерера 94 | Теннис

19:27 Американцы Рэйчел и Майкл Парсонсы – победители юниорского ЧМ по фигурному катанию среди танцоров; Попова и Беликов – 12-е 93 | Фигурное катание

18:53 Фуркад: Борьба с Шипулиным и Бё была очень захватывающей 126 | Биатлон

18:40 Шипулин: Я удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию 137 | Биатлон

18:07 Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Семенов – 21-й 135 | Биатлон

17:41 Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в гонках преследования; ПИдручный - 25-й 121 | Биатлон

16:51 Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й 286 | Биатлон / Главные новости спорта

15:50 Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус в гонках преследования; Джима – девятая 232 | Биатлон

15:31 Юлия Джима поднялась на восьмое место в общем зачете Кубка мира по биатлону 151 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Геннадий Головкин vs Дэниел Джейкобс: взвешивание (Видео, Фото)

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)





Топ-новости недели

Шипулин выиграл гонку преследования на этапе КМ в Холменколлене; Семенов – 17-й
Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-я
Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я
Индиан-Уэллс. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Кирьосу








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (338)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги