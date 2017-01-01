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Шипулин: Я удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию

Шипулин: Я удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию. Фото biathlonworld.com

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.

«Сегодня была очень сложная гонка, в то же время очень эмоциональная, серьезная. Самое главное для меня было справится на огневом рубеже.

Был неприятный ветер на лежке, я делал поправки, а на последней стойке даже не знаю, как удалось сделать «ноль» – меня сильно шатало, я очень сильно устал, но все-таки сделал. Когда увидел, что соперники промахнулись по разу, то понял, что сегодня победа за нами.

Последний круг старался идти спокойно, потому что понимал, что завтра еще масс-старт. Сложно бежать три дня подряд.

В конце, когда начали кричать, что осталось около 10 секунд, пришлось в последний подъем поднапрячься. Я, конечно, удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию. Я рад, что сегодня так все получилось», – сказал Шипулин.
По материалам: Sports.ru
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