Шипулин: Я удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою



«Сегодня была очень сложная гонка, в то же время очень эмоциональная, серьезная. Самое главное для меня было справится на огневом рубеже.



Был неприятный ветер на лежке, я делал поправки, а на последней стойке даже не знаю, как удалось сделать «ноль» – меня сильно шатало, я очень сильно устал, но все-таки сделал. Когда увидел, что соперники промахнулись по разу, то понял, что сегодня победа за нами.



Последний круг старался идти спокойно, потому что понимал, что завтра еще масс-старт. Сложно бежать три дня подряд.



В конце, когда начали кричать, что осталось около 10 секунд, пришлось в последний подъем поднапрячься. Я, конечно, удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию. Я рад, что сегодня так все получилось», – сказал Шипулин.

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал свою победу в гонке преследования на этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене.«Сегодня была очень сложная гонка, в то же время очень эмоциональная, серьезная. Самое главное для меня было справится на огневом рубеже.Был неприятный ветер на лежке, я делал поправки, а на последней стойке даже не знаю, как удалось сделать «ноль» – меня сильно шатало, я очень сильно устал, но все-таки сделал. Когда увидел, что соперники промахнулись по разу, то понял, что сегодня победа за нами.Последний круг старался идти спокойно, потому что понимал, что завтра еще масс-старт. Сложно бежать три дня подряд.В конце, когда начали кричать, что осталось около 10 секунд, пришлось в последний подъем поднапрячься. Я, конечно, удивился, что Фуркад так близко подбежал, но контролировал ситуацию. Я рад, что сегодня так все получилось», – сказал Шипулин.