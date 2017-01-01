Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Семенов – 21-й

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне мужская гонка преследования.



Победил россиянин Антон Шипулин, вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим - норвежец Йоханнес Бё.

Сергей Семенов финишировал 17-м, Артем Прима – 21-м.



С учетом общем зачете Кубка мира в активе Мартена Фуркада 1302 очка. Напомним, еще ранее он досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.

На втором месте Антон Шипулин (901), на третьем – Йоханнес Бё (808). За одну гонку до окончания сезона у первой тройки нет конкурентов.

Сергей Семенов поднялся с 23-го на 21-е место. Подняться же выше у него нет перспективы.



В воскресенье, 19 марта заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону завершится женской и мужской гонками с массовым стартом.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.

Мужчины. Общий зачет Кубка мира.

1. Мартен Фуркад (Франция) – 1302 очка

2. Антон Шипулин (Россия) – 901

3. Йоханнес Бё (Норвегия) – 808

4. Юлиан Эберхард (Австрия) – 722

5. Симон Шемпп (Германия) – 720

6. Арнд Пайффер (Германия) – 715

7. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 624

8. Лоуэлл Бэйли (США) – 615

9. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 607

10. Эрик Лессер (Германия) – 594

…

21 (23). Сергей Семенов (Украина) - 401

26 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 362

36 (37). Артем Прима (Украина) – 208

52 (52). Владимир Семаков (Украина) – 90

68 (68). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39 Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне мужская гонка преследования.Победил россиянин Антон Шипулин, вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим - норвежец Йоханнес Бё.Сергей Семенов финишировал 17-м, Артем Прима – 21-м.С учетом результатов гонки преследования в активе Мартена Фуркада 1302 очка. Напомним, еще ранее он досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса.На втором месте Антон Шипулин (901), на третьем – Йоханнес Бё (808). За одну гонку до окончания сезона у первой тройки нет конкурентов.Сергей Семенов поднялся с 23-го на 21-е место. Подняться же выше у него нет перспективы.В воскресенье, 19 марта заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону завершится женской и мужской гонками с массовым стартом.1. Мартен Фуркад (Франция) – 1302 очка2. Антон Шипулин (Россия) – 9013. Йоханнес Бё (Норвегия) – 8084. Юлиан Эберхард (Австрия) – 7225. Симон Шемпп (Германия) – 7206. Арнд Пайффер (Германия) – 7157. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 6248. Лоуэлл Бэйли (США) – 6159. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 60710. Эрик Лессер (Германия) – 59421 (23). Сергей Семенов (Украина) - 40126 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 36236 (37). Артем Прима (Украина) – 20852 (52). Владимир Семаков (Украина) – 9068 (68). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39