Мартен Фуркад - лидер общего зачета Кубка мира по биатлону; Семенов – 21-й

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне мужская гонка преследования.
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