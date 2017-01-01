Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в гонках преследования; ПИдручный - 25-й

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне



Победил россиянин Антон Шипулин, вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим - норвежец Йоханнес Бё.

Сергей Семенов финишировал 17-м, Артем Прима – 21-м.



Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования, набрав за девять гонок 502 очка. Вторым стал Антон Шипулин (392), третьим - немец Арнд Пайффер (298).



Дмитрий Пидручный занял 25-е место, Артем Прима – 28-е, Сергей Семенов – 32-е.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.

Итоговый зачет Кубка мира в гонках преследования (после девяти гонок)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 502 очка

2. Антон Шипулин (Россия) –392

3. Арнд Пайффер (Германия) – 298

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 278

5. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 249

6. Симон Шемпп (Германия) – 233

7. Юлиан Эберхард (Австрия) - 232

8. Симон Эдер (Австрия) – 215

9. Доминик Виндиш (Италия) - 200

10. Эрик Лессер (Германия) – 199

…

25. Дмитрий Пидручный (Украина) - 144

28. Артем Прима (Украина) –128

32. Сергей Семенов (Украина) – 103

54. Владимир Семаков (Украина) - 28



Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне мужская гонка преследования на 12,5 км Победил россиянин Антон Шипулин, вторым стал француз Мартен Фуркад, третьим - норвежец Йоханнес Бё.Сергей Семенов финишировал 17-м, Артем Прима – 21-м.Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования, набрав за девять гонок 502 очка. Вторым стал Антон Шипулин (392), третьим - немец Арнд Пайффер (298).Дмитрий Пидручный занял 25-е место, Артем Прима – 28-е, Сергей Семенов – 32-е.1. Мартен Фуркад (Франция) – 502 очка2. Антон Шипулин (Россия) –3923. Арнд Пайффер (Германия) – 2984. Йоханнес Бё (Норвегия) – 2785. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 2496. Симон Шемпп (Германия) – 2337. Юлиан Эберхард (Австрия) - 2328. Симон Эдер (Австрия) – 2159. Доминик Виндиш (Италия) - 20010. Эрик Лессер (Германия) – 19925. Дмитрий Пидручный (Украина) - 14428. Артем Прима (Украина) –12832. Сергей Семенов (Украина) – 10354. Владимир Семаков (Украина) - 28