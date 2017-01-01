Дальмайер завоевала Малый хрустальный глобус в гонках преследования; Джима – девятая

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась последняя в сезоне женская гонка преследования.Победила финка Мари Лаукканен, второй финишировала чешка Габриэла Коукалова, третьей - француженка Жюстин Бреза.Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, занявшая 11-е место.Немка Лаура Дальмайер сегодня финишировала девятой, и этого ей хватило, чтобы стать обладательницей Малого хрустального глобуса. Всего за девять гонок она набрала 405 очков, опередив чешку Габриэлу Коукалову на 21 очко, финку Кайсу Макарайнен – на 37.Юлия Джима заняла 9-е место (215).Напомним, еще ранее Дальмайер досрочно победила в общем зачете Кубка мира, а также завоевала Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 4052. Габриэла Коукалова (Чехия) – 3843. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 3684 Мари Дорен Абер (Франция) – 3465. Доротея Вирер (Италия) – 2866. Жюстин Бреза (Франция) – 2507. Марте Олсбю (Норвегия) – 2368. Анаис Шевалье (Франция) – 22610. Франциска Хильдебрант (Германия) – 21032. Ирина Варвинец (Украина) - 9939. Анастасия Меркушина (Украина) – 6356. Елена Пидгрушная (Украина) – 3273. Валентина Семеренко (Украина) – 1377. Яна Бондарь (Украина) – 883. Ольга Абрамова (Украина) - 3