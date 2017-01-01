Юлия Джима поднялась на восьмое место в общем зачете Кубка мира по биатлону

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.



Победила финка Мари Лаукканен, второй финишировала чешка Габриэла Коукалова, третьей - француженка Жюстин Бреза.

Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, занявшая 11-е место.



С учетом общем зачете Кубка мира в активе немки Лауры Дальмайер 1179 очков. Напомним, еще ранее она досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

За одну гонку до окончания сезона на втором месте чешка Габриэла Коукалова (1052), на третьем – финка Кайса Макарайнен (933). Они также вне пределов досягаемости своих соперниц.

Юлия Джима поднялась с 9-го на 8-е место (608). Ее преследуют немка Франциска Хильдебрант и американка Сюзан Данкли, уступая украинке 19 и 33 очка соответственно.



Биатлон. Кубок мира2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.

Женщины. Общий зачет Кубка мира.

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1179 очков

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1052

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 933

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 848

5. Доротея Вирер (Италия) – 703

6. Жюстин Бреза (Франция) – 677

7. Анаис Шевалье (Франция) - 645

8 (9). Юлия ДЖИМА (Украина) – 608

9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 589

10. Сюзан Данкли (США) – 575

…

33 (31). Елена Пидгрушная (Украина) – 247

37 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 190

41 (40). Ирина Варвинец (Украина) – 175

75 (75). Юлия Журавок (Украина) – 37

79 (77). Валентина Семеренко (Украина) - 24

82 (80). Яна Бондарь (Украина) – 23

100. Ольга Абрамова (Украина) - 3 Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования.Победила финка Мари Лаукканен, второй финишировала чешка Габриэла Коукалова, третьей - француженка Жюстин Бреза.Лучшей среди украинок стала Юлия Джима, занявшая 11-е место.С учетом результатов гонки преследования в активе немки Лауры Дальмайер 1179 очков. Напомним, еще ранее она досрочно стала обладательницей Большого хрустального глобуса.За одну гонку до окончания сезона на втором месте чешка Габриэла Коукалова (1052), на третьем – финка Кайса Макарайнен (933). Они также вне пределов досягаемости своих соперниц.Юлия Джима поднялась с 9-го на 8-е место (608). Ее преследуют немка Франциска Хильдебрант и американка Сюзан Данкли, уступая украинке 19 и 33 очка соответственно.1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1179 очков2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 10523. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 9334. Мари Дорен Абер (Франция) – 8485. Доротея Вирер (Италия) – 7036. Жюстин Бреза (Франция) – 6777. Анаис Шевалье (Франция) - 6459. Франциска Хильдебрант (Германия) – 58910. Сюзан Данкли (США) – 57533 (31). Елена Пидгрушная (Украина) – 24737 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 19041 (40). Ирина Варвинец (Украина) – 17575 (75). Юлия Журавок (Украина) – 3779 (77). Валентина Семеренко (Украина) - 2482 (80). Яна Бондарь (Украина) – 23100. Ольга Абрамова (Украина) - 3