Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-я

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.Золотой дубль оформила финка Мари Лаукканен, выиграв после победы в спринте и гонку преследования. Эта победа стала второй в карьере финской спортсменки.Второй стала чешка Габриэла Коукалова, проиграв победительнице 26,5 секунды, поднявшись с четвертой стартовой позиции. Тройку призеров замкнула француженка Жюстин Бреза с отставанием в 1 минуту 1,4 секунды. Коукалова стреляла точно, Лаукканен пробежала один штрафной круг, Бреза – четыре.Участницами цветочной церемонии стали словенка Тея Грегорин (1 промах), австрийка Лиза Тереза Хаузер (0) и норвежка Марте Олсбю (3).Все три украинских биатлонистки по ходу гонки улучшили свои стартовые позиции. Лучшей была Юлия Джима, которая с двумя промахами и отставанием от победительницы в 1 минуту 57,3 секунды, поднялась на 11-е место с 13-й стартовой позиции.В очковой зоне финишировали с четырехминутным отставанием Анастасия Меркушина (1 промах) и Ольга Абрамова (2), заняв 36-е и 38-е места соответственно. Абрамова заработала первые кубковые очки.Быстрее всех лыжным ходом в гонке была немка Лаура Дальмайер – 24 минуты 25,9 секунды. Юлия Джима проиграла ей 45,3 секунды.Меньше всех времени на огневых рубежах провела чешка Люсия Харватова – 1 минуту 31,5 секунды (5 промахов). Анастасия Меркушина – четвертая с результатом 1.44,4 (1).1 (1-я в спринте). Мари Лаукканен (Финляндия) - 29.33,3 (0+0+0+1 штрафных кругов)2 (4). Габриэла Коукалова (Чехия) - +26,5 (0+0+0+0)3 (2). Жюстин Бреза (Франция) - +1.01,4 (1+1+0+2)4 (8). Тея Грегорин (Словения) – +1.08,2 (0+1+0+0)5 (22). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +1.12,5 (0+0+0+0)6 (6). Марте Олсбю (Норвегия) - +1.15,9 (1+0+1+1)11 (13). Юлия Джима (Украина) - +1.57,3 (2+0+0+0)36 (54). Анастасия Меркушина - + 4.00,1 (0+0+0+1)38 (42). Ольга Абрамова - +4.02,0 (0+0+1+1)1. Лаура Дальмайер (Германия) – 24.25,92. Тирил Экхофф (Норвегия) – 4,63. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 9,86. Мари Лаукканен (Финляндия) – 16,97. Жюстин Бреза (Франция) – 18,718. Габриэла Коукалова (Чехия) – 44,31. Люсия Харватова (Чехия) – 1,31 (5 промахов)2. Байба Бендика (Латвия) – 1,38 (6)3. Жюлия Симон (Франция) – 1,41 (4)39-40. Жюстин Бреза (Франция) – 2,08 (4)41. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2,10 (0)49-50. Мари Лаукканен (Финляндия) – 2,17 (1)