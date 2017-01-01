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Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-я
Финка Лаукканен выиграла гонку преследования на КМ в Холменколлене; Джима – 11-яСегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования на 10 км.
Золотой дубль оформила финка Мари Лаукканен, выиграв после победы в спринте и гонку преследования. Эта победа стала второй в карьере финской спортсменки.

Второй стала чешка Габриэла Коукалова, проиграв победительнице 26,5 секунды, поднявшись с четвертой стартовой позиции. Тройку призеров замкнула француженка Жюстин Бреза с отставанием в 1 минуту 1,4 секунды. Коукалова стреляла точно, Лаукканен пробежала один штрафной круг, Бреза – четыре.

Участницами цветочной церемонии стали словенка Тея Грегорин (1 промах), австрийка Лиза Тереза Хаузер (0) и норвежка Марте Олсбю (3).

Все три украинских биатлонистки по ходу гонки улучшили свои стартовые позиции. Лучшей была Юлия Джима,  которая с двумя промахами и отставанием от победительницы в 1 минуту 57,3 секунды, поднялась на 11-е место с 13-й стартовой позиции.
В очковой зоне финишировали  с четырехминутным отставанием Анастасия Меркушина (1 промах) и Ольга Абрамова (2), заняв 36-е и 38-е места соответственно. Абрамова заработала первые кубковые очки.

Быстрее всех лыжным ходом в гонке была немка Лаура Дальмайер – 24 минуты 25,9 секунды. Юлия Джима проиграла ей 45,3 секунды.

Меньше всех времени на огневых рубежах провела чешка Люсия Харватова – 1 минуту 31,5 секунды (5 промахов). Анастасия Меркушина – четвертая с результатом 1.44,4 (1).

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 18 марта.
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (1-я в спринте). Мари Лаукканен (Финляндия)  - 29.33,3 (0+0+0+1 штрафных кругов)
2 (4). Габриэла Коукалова (Чехия) - +26,5 (0+0+0+0)
3 (2). Жюстин Бреза (Франция) - +1.01,4 (1+1+0+2)
4 (8). Тея Грегорин (Словения) – +1.08,2 (0+1+0+0)
5 (22). Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +1.12,5 (0+0+0+0)
6 (6). Марте Олсбю (Норвегия) - +1.15,9 (1+0+1+1)

11 (13). Юлия Джима (Украина) - +1.57,3 (2+0+0+0)
36 (54). Анастасия Меркушина - + 4.00,1 (0+0+0+1)
38 (42). Ольга Абрамова - +4.02,0  (0+0+1+1)

Лыжный ход
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 24.25,9
2. Тирил Экхофф (Норвегия) – 4,6
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 9,8

6. Мари Лаукканен (Финляндия) – 16,9
7. Жюстин Бреза (Франция) – 18,7
18. Габриэла Коукалова (Чехия) – 44,3
21. Юлия Джима (Украина) – +45,3
51. Ольга Абрамова (Украина) – +2.01,7
52. Анастасия Меркушина (Украина) - +2.07,6

Время на стрельбе
1. Люсия Харватова (Чехия) – 1,31 (5 промахов)
2. Байба Бендика (Латвия) – 1,38 (6)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1,41 (4)
4. Анастасия МЕРКУШИНА (Украина) – 1.44,4 (1)

8. Ольга Абрамова (Украина) – 1.49,2 (2)
39-40. Жюстин Бреза (Франция) – 2,08 (4)
41. Габриэла Коукалова (Чехия) – 2,10 (0)
44. Юлия Джима (Украина) – 2.13,2 (2)
49-50. Мари Лаукканен (Финляндия) – 2,17 (1)
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