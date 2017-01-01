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Семенов и Прима побегут в гонке преследования на этапе КМ в Холменколлене
Семенов и Прима побегут в гонке преследования на этапе КМ в ХолменколленеСегодня, 18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие два биатлониста, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

5-й - Сергей Семенов  0.24
39-й - Артем Прима  +1.40

Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:
1. Йоханнес Бё (Норвегия)
2. Мартен Фуркад (Франция) +0.14 – лидер общего зачета Кубка мира и зачета в гонках преследования
3. Антон Шипулин (Россия) +0.21
4. Доминик Ландертингер (Австрия) +0.22
6. Тарьей Бё (Норвегия) +0.28
7. Ондржей Моравец (Чехия) +0.29
8. Евгений Гараничев (Россия) +0.30
9. Симон Дестье (Франция) +0.35
10. Юлиан Эберхард (Австрия) +0.43
11. Бенедикт Долль (Германия) +0.49
12. Симон Эдер (Австрия) +0.50
13. Михал Шлезингр  (Чехия) +0.58
14. Арнд Пайффер (Германия) +1.00
15. Фредрик Линдстрем (Швеция) +1.00
16. Кентен Фильон-Майе (Франция)  +1.00
17. Клемен Бауэр (Словения) +1.01
18. Красимир Анев (Болгария)  +1.01
19. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +1.03
20. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия)  +1.04
21. Лукас Хофер (Италия) +1.05
22. Сергей Бочарников (Беларус +1.07ь)
23. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.08
24. Симон Шемп (Германия) +1.12
25. Фредрик Йесбакк (Норвегия) +1.13
26. Корнел Пукьяну (Румыния) +1.14
27. Беньямин Вегер (Швейцария) +1.17
28. Михал Крчмар (Чехия)  +1.18
29. Серафин Вистнер (Швейцария)  +1.23
30. Алексей Волков (Россия) +1.25
31. Матвей Елисеев (Россия) +1.26
32. Лоренц Вягер (Австрия) +1.30

Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 32 спортсмена. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования досрочно победил француз Мартен Фуркад (448 очков) и после восьми гонок из девяти опережает россиянина Антона Шипулина на 116 очков. На третьей позиции немец Арнд Пайффер (283).
Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный занимает 22-е место (144). Артем Прима - 28-й, Сергей Семенов - 36-й.
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