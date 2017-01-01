Семенов и Прима побегут в гонке преследования на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.



В составе сборной Украины в гонке примут участие два биатлониста, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:



5-й - Сергей Семенов 0.24

39-й - Артем Прима +1.40



Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:

1. Йоханнес Бё (Норвегия)

2. Мартен Фуркад (Франция) +0.14 – лидер общего зачета Кубка мира и зачета в гонках преследования

3. Антон Шипулин (Россия) +0.21

4. Доминик Ландертингер (Австрия) +0.22

6. Тарьей Бё (Норвегия) +0.28

7. Ондржей Моравец (Чехия) +0.29

8. Евгений Гараничев (Россия) +0.30

9. Симон Дестье (Франция) +0.35

10. Юлиан Эберхард (Австрия) +0.43

11. Бенедикт Долль (Германия) +0.49

12. Симон Эдер (Австрия) +0.50

13. Михал Шлезингр (Чехия) +0.58

14. Арнд Пайффер (Германия) +1.00

15. Фредрик Линдстрем (Швеция) +1.00

16. Кентен Фильон-Майе (Франция) +1.00

17. Клемен Бауэр (Словения) +1.01

18. Красимир Анев (Болгария) +1.01

19. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +1.03

20. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) +1.04

21. Лукас Хофер (Италия) +1.05

22. Сергей Бочарников (Беларус +1.07ь)

23. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.08

24. Симон Шемп (Германия) +1.12

25. Фредрик Йесбакк (Норвегия) +1.13

26. Корнел Пукьяну (Румыния) +1.14

27. Беньямин Вегер (Швейцария) +1.17

28. Михал Крчмар (Чехия) +1.18

29. Серафин Вистнер (Швейцария) +1.23

30. Алексей Волков (Россия) +1.25

31. Матвей Елисеев (Россия) +1.26

32. Лоренц Вягер (Австрия) +1.30



Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 32 спортсмена. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по



Старт гонке будет дан в 16:00 по киевскому времени.



Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования досрочно победил француз Мартен Фуркад (448 очков) и после восьми гонок из девяти опережает россиянина Антона Шипулина на 116 очков. На третьей позиции немец Арнд Пайффер (283).

Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный занимает 22-е место (144). Артем Прима - 28-й, Сергей Семенов - 36-й. Сегодня, 18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.В составе сборной Украины в гонке примут участие два биатлониста, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:1. Йоханнес Бё (Норвегия)2. Мартен Фуркад (Франция) +0.14 – лидер общего зачета Кубка мира и зачета в гонках преследования3. Антон Шипулин (Россия) +0.214. Доминик Ландертингер (Австрия) +0.226. Тарьей Бё (Норвегия) +0.287. Ондржей Моравец (Чехия) +0.298. Евгений Гараничев (Россия) +0.309. Симон Дестье (Франция) +0.3510. Юлиан Эберхард (Австрия) +0.4311. Бенедикт Долль (Германия) +0.4912. Симон Эдер (Австрия) +0.5013. Михал Шлезингр (Чехия) +0.5814. Арнд Пайффер (Германия) +1.0015. Фредрик Линдстрем (Швеция) +1.0016. Кентен Фильон-Майе (Франция) +1.0017. Клемен Бауэр (Словения) +1.0118. Красимир Анев (Болгария) +1.0119. Жан-Гийом Беатрикс (Франция) +1.0320. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) +1.0421. Лукас Хофер (Италия) +1.0522. Сергей Бочарников (Беларус +1.07ь)23. Андрей Расторгуев (Латвия) +1.0824. Симон Шемп (Германия) +1.1225. Фредрик Йесбакк (Норвегия) +1.1326. Корнел Пукьяну (Румыния) +1.1427. Беньямин Вегер (Швейцария) +1.1728. Михал Крчмар (Чехия) +1.1829. Серафин Вистнер (Швейцария) +1.2330. Алексей Волков (Россия) +1.2531. Матвей Елисеев (Россия) +1.2632. Лоренц Вягер (Австрия) +1.30Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 32 спортсмена. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке Старт гонке будет дан впо киевскому времени.Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования досрочно победил француз Мартен Фуркад (448 очков) и после восьми гонок из девяти опережает россиянина Антона Шипулина на 116 очков. На третьей позиции немец Арнд Пайффер (283).Лучший среди украинцев Дмитрий Пидручный занимает 22-е место (144). Артем Прима - 28-й, Сергей Семенов - 36-й.