Джима, Абрамова и Меркушина побегут в гонке преследования на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.



В составе сборной Украины в гонке примут участие три биатлонистки, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:



13-я - Юлия Джима +1.14

42-я - Ольга Абрамова +2.15

54-я - Анастасия Меркушина 2.33



Основные зарубежные соперницы будут стартовать в следующем порядке:



1. Мари Лаукканен (Финляндия)

2. Жюстин Бреза (Франция) +0.08

3. Анаис Бескон (Франция) +0.23

4. Габриэла Коукалова (Чехия) +0.37

5. Вероника Виткова (Чехия) +0.41

6. Марте Олсбю (Норвегия) +0.51

7. Сюзан Данкли (США) +0.57

8. Тея Грегорин(Словения) +0.57

9. Федерика Санфилиппо (Италия) +0.58

10. Анна Фролина (Корея) +1.07

11. Алексия Рунггальдир (Италия) +1.07

12. Тирил Экхофф (Норвегия) +1.11

14. Юлия Швайгер (Германия) +1.20

15. Ирина Старых (Россия) +1.21

16. Лена Хекки (Швейцария) +1.23

17. Мари Дорен Абер (Франция) +1.24

18. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.26

19. Доротея Вирер (Италия) +1.27

20. Марен Хаммершмидт (Германия) +1.27

21. Дарья Домрачева (Беларусь) +1.31

22. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.31

23. Анна Магнуссон (Швеция) +1.38

24. Дениз Херманн (Германия) +1.41

25. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) +1.43

26. Жюлия Симон (Франция) +1.43

27. Кайса Макарайнен (Финляндия) +1.45

28. Галина Вишневская (Казахстан) +1.47

29. Ивона Фиалкова (Словакия) +1.50

30. Виктория Сливко (Россия) +1.53

31. Лаура Дальмайер (Германия) +1.55 – лидер общего зачета Кубка мира и зачета гонок преследования



Отметим, что в течение двух минут в гонку уйдут 33 спортсменки. Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по



Старт гонке будет дан в 13:45 по киевскому времени.



Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после восьми гонок из девяти лидирует немка Лаура Дальмайер (373 очка), опережая финку Кайсу Макарайнен на 41 очко, чешку Габриэлу Соукалову – на 43.

Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 11-е место (185). Сегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.В составе сборной Украины в гонке примут участие три биатлонистки, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:1. Мари Лаукканен (Финляндия)2. Жюстин Бреза (Франция) +0.083. Анаис Бескон (Франция) +0.234. Габриэла Коукалова (Чехия) +0.375. Вероника Виткова (Чехия) +0.416. Марте Олсбю (Норвегия) +0.517. Сюзан Данкли (США) +0.578. Тея Грегорин(Словения) +0.579. Федерика Санфилиппо (Италия) +0.5810. Анна Фролина (Корея) +1.0711. Алексия Рунггальдир (Италия) +1.0712. Тирил Экхофф (Норвегия) +1.1114. Юлия Швайгер (Германия) +1.2015. Ирина Старых (Россия) +1.2116. Лена Хекки (Швейцария) +1.2317. Мари Дорен Абер (Франция) +1.2418. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.2619. Доротея Вирер (Италия) +1.2720. Марен Хаммершмидт (Германия) +1.2721. Дарья Домрачева (Беларусь) +1.3122. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.3123. Анна Магнуссон (Швеция) +1.3824. Дениз Херманн (Германия) +1.4125. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) +1.4326. Жюлия Симон (Франция) +1.4327. Кайса Макарайнен (Финляндия) +1.4528. Галина Вишневская (Казахстан) +1.4729. Ивона Фиалкова (Словакия) +1.5030. Виктория Сливко (Россия) +1.5331. Лаура Дальмайер (Германия) +1.55 – лидер общего зачета Кубка мира и зачета гонок преследованияОтметим, что в течение двух минут в гонку уйдут 33 спортсменки. Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке Старт гонке будет дан впо киевскому времени.Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после восьми гонок из девяти лидирует немка Лаура Дальмайер (373 очка), опережая финку Кайсу Макарайнен на 41 очко, чешку Габриэлу Соукалову – на 43.Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 11-е место (185).