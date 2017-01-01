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Джима, Абрамова и Меркушина побегут в гонке преследования на этапе КМ в Холменколлене
Джима, Абрамова и Меркушина побегут в гонке преследования на этапе КМ в ХолменколленеСегодня,18 марта, в Холменколлене (Норвегия) на девятом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие три биатлонистки, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

13-я - Юлия Джима  +1.14
42-я - Ольга Абрамова  +2.15
54-я - Анастасия Меркушина  2.33

Основные зарубежные соперницы будут стартовать в следующем порядке:

1. Мари Лаукканен (Финляндия)  
2. Жюстин Бреза (Франция) +0.08
3. Анаис Бескон (Франция) +0.23
4. Габриэла Коукалова (Чехия) +0.37
5. Вероника Виткова (Чехия) +0.41
6. Марте Олсбю (Норвегия) +0.51
7. Сюзан Данкли  (США) +0.57
8. Тея Грегорин(Словения) +0.57
9. Федерика Санфилиппо (Италия) +0.58
10. Анна Фролина (Корея) +1.07
11. Алексия Рунггальдир (Италия) +1.07
12. Тирил Экхофф (Норвегия) +1.11
14. Юлия Швайгер (Германия) +1.20
15. Ирина Старых (Россия) +1.21
16. Лена Хекки (Швейцария) +1.23
17. Мари Дорен Абер (Франция) +1.24
18. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.26
19. Доротея Вирер (Италия) +1.27
20. Марен Хаммершмидт (Германия) +1.27
21. Дарья Домрачева (Беларусь) +1.31
22. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.31
23. Анна Магнуссон (Швеция) +1.38
24. Дениз Херманн (Германия) +1.41
25. Кайя-Вейен Николайсен (Норвегия) +1.43
26. Жюлия Симон (Франция) +1.43
27. Кайса Макарайнен (Финляндия) +1.45
28. Галина Вишневская (Казахстан) +1.47
29. Ивона Фиалкова (Словакия) +1.50
30. Виктория Сливко (Россия) +1.53
31. Лаура Дальмайер (Германия)  +1.55 – лидер общего зачета Кубка мира и зачета гонок преследования

Отметим, что в течение двух минут в гонку уйдут 33 спортсменки. Полный список участниц женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 13:45 по киевскому времени.

Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после восьми гонок из девяти лидирует немка Лаура Дальмайер (373 очка), опережая финку Кайсу Макарайнен на 41 очко, чешку Габриэлу Соукалову – на 43.
Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 11-е место (185).
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