Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла



Обладателем Малого хрустального глобуса в спринте стал французский биатлонист Мартен Фуркад (484 очка). В первую тройку также вошли австриец Юлиан Эберхард (345) и норвежец Эмиль Хегле Свендсен (276).

Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 21-е место (140).



Напомним, что ранее Мартен Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира, а также завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта

Мужчины. Итоговый Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после девяти гонок)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 484 очка

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 345

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 276

4. Арнд Пайффер (Германия) – 275

5. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 269

6. Антон Шипулин (Россия) – 248

7. Бенедикт Долль (Германия) – 222

8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 218

9. Лоуэл Бэйли (США) – 217

10. Доминик Ландертингер (Австрия) - 210

…

21 (17). Дмитрий Пидручный (Украина) – 140

22 (30). Сергей Семенов (Украина) – 139

38 (40). Артем Прима (Украина) – 80

52 (50). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39

71 (69). Владимир Семаков (Украина) – 13 Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км Обладателем Малого хрустального глобуса в спринте стал французский биатлонист(484 очка). В первую тройку также вошли австриец Юлиан Эберхард (345) и норвежец Эмиль Хегле Свендсен (276).Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 21-е место (140).Напомним, что ранее Мартен Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира, а также завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.1. Мартен Фуркад (Франция) – 484 очка2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 3453. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 2764. Арнд Пайффер (Германия) – 2755. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 2696. Антон Шипулин (Россия) – 2487. Бенедикт Долль (Германия) – 2228. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 2189. Лоуэл Бэйли (США) – 21710. Доминик Ландертингер (Австрия) - 21021 (17). Дмитрий Пидручный (Украина) – 14022 (30). Сергей Семенов (Украина) – 13938 (40). Артем Прима (Украина) – 8052 (50). Виталий Кильчицкий (Украина) – 3971 (69). Владимир Семаков (Украина) – 13