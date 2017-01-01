На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте

Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.

Обладателем Малого хрустального глобуса в спринте стал французский биатлонист Мартен Фуркад (484 очка). В первую тройку также вошли австриец Юлиан Эберхард (345) и норвежец Эмиль Хегле Свендсен (276).
Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 21-е место (140).

Напомним, что ранее Мартен Фуркад досрочно победил в общем зачете Кубка мира, а также завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта
Мужчины. Итоговый Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после девяти гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 484 очка
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 345
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 276
4. Арнд Пайффер (Германия) – 275
5. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 269
6. Антон Шипулин (Россия) – 248
7. Бенедикт Долль (Германия)  – 222
8. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 218
9. Лоуэл Бэйли (США) – 217
10. Доминик Ландертингер (Австрия) - 210
 …
21 (17). Дмитрий Пидручный (Украина) – 140
22 (30). Сергей Семенов (Украина) – 139
38 (40). Артем Прима (Украина) – 80
52 (50). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39
71 (69). Владимир Семаков (Украина) – 13
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Мартен Фуркад досрочно выиграл Малый хрустальный глобус в гонках преследования
Мужская сборная Украины по биатлону удерживает 6-е место в Кубке наций
Мартен Фуркад завоевал малый Кубок мира в спринте; норвежцы выиграли Кубок наций, украинцы - седьмые
Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в гонках преследования; Семенов - 36-й
В общем зачете Кубка мира по биатлону Семенов потерял четыре позиции, Пидручный - две
Мартен Фуркад укрепился в общем зачете КМ; Пидручный поднялся на одну позицию
Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок
Фуркад досрочно обеспечил себе Малый Глобус в спринте; Семенов поднялся в топ-30 общего зачета КМ
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте
Мартен Фуркад: Не хочу, чтобы этот сезон заканчивался
Лаура Дальмайер: Я не машина
Мужская сборная Германии выиграла Кубок наций; украинцы - шестые
Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Последние новости спорта

20:15 Мартен Фуркад завоевал Малый хрустальный глобус в спринте 19 | Биатлон

19:55 Мартен Фуркад: Не хочу, чтобы этот сезон заканчивался 53 | Биатлон

19:47 Лаура Дальмайер: Я не машина 69 | Биатлон

19:25 Мужская сборная Германии выиграла Кубок наций; украинцы - шестые 81 | Биатлон

19:08 Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене 102 | Биатлон / Главные новости спорта

17:36 Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира, Джима сохранила 9-е место 123 | Биатлон

17:24 Женская сборная Украины по биатлону – третья в итоговом зачете Кубка наций 122 | Биатлон

17:09 Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в спринте; Джима – 13-я 125 | Биатлон

16:14 Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я 177 | Биатлон / Главные новости спорта

14:47 Деймон Хилл: В этом году Льюис Хэмилтон удвоит усилия 145 | Формула-1

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)





Топ-новости недели

Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я
Индиан-Уэллс. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Кирьосу
Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала
Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (315)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги