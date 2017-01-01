Мартен Фуркад: Не хочу, чтобы этот сезон заканчивался

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление



– Йоханнес был очень силен сегодня и отстрелял чисто. Это то, что я должен был сделать, чтобы претендовать на победу, – сказал Фуркад в эфире NRK. - Думаю, я потерял немного энергии на поездку во Францию в этот уик-энд. Я вполне доволен своей формой, учитывая количество побед в этом сезоне, и удовлетворен результатом.



– Сезон очень длинный…

– Да, длинный, но хороший. Я не хочу, чтобы он заканчивался.



– В пасьюте Йоханнес опережает тебя на 13,6 секунды. Что ты думаешь об этом?

– Сегодня ночью я точно ничего не выиграю. Завтра, конечно же, я буду бороться за победу. 13 секунд – это ничто, особенно при четырех огневых рубежах. У меня будет преимущество, потому что я буду атаковать у него из-за спины. Думаю, это будет захватывающая гонка. Результаты очень плотные, борьба будет упорной.

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал свое выступление в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене , где он стал вторым вслед за норвежцем Йоханнесом Бё.– Йоханнес был очень силен сегодня и отстрелял чисто. Это то, что я должен был сделать, чтобы претендовать на победу, – сказал Фуркад в эфире NRK. - Думаю, я потерял немного энергии на поездку во Францию в этот уик-энд. Я вполне доволен своей формой, учитывая количество побед в этом сезоне, и удовлетворен результатом.– Да, длинный, но хороший. Я не хочу, чтобы он заканчивался.– Сегодня ночью я точно ничего не выиграю. Завтра, конечно же, я буду бороться за победу. 13 секунд – это ничто, особенно при четырех огневых рубежах. У меня будет преимущество, потому что я буду атаковать у него из-за спины. Думаю, это будет захватывающая гонка. Результаты очень плотные, борьба будет упорной.