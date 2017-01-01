Лаура Дальмайер: Я не машина

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер прокомментировала свое неудачное выступление в спринте на этапе Кубка мира в Холменколлене, где она с тремя промахами заняла 31-е место.– Для меня это был не лучший день, – сказала Дальмайер в эфире NRK. - Было много ошибок. Думаю, что выбрала не те лыжи – на трассе бежала слишком медленно. Да и форма сейчас не самая лучшая. На лежке был сильный ветер. Возможно, я неправильно внесла поправку, повернув колесико два раза вправо вместо влево. Это была моя ошибка.– Вы действительно хотите знать?.. Ох…– Плакала. На круге после стрельбы. Это было ужасно.– Нет, я не машина…– Не знаю. Осталось всего две гонки в этом сезоне, и я очень рада, что все скоро закончится.