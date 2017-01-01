Мужская сборная Германии выиграла Кубок наций; украинцы - шестые

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.



С учетом

Сборная Украины заняла шестое место (6270).



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта

Кубок наций. Мужчины. Итоговый зачет (после 22-х гонок).

1. Германия – 7448 очков

2. Франция – 7416

3. Россия – 7192

4. Норвегия –7181

5. Австрия – 6926

6. УКРАИНА – 6270

7. Чехия – 6223

8. Италия – 5556

9. Швейцария – 5395

10. США – 5290

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.С учетом результатов прошедшего спринта победу в Кубке наций одержала мужская сборная Германии (7448 очков), опередив команду Франции на 32 очка. Третьей стала команда России (7192)Сборная Украины заняла шестое место (6270).1. Германия – 7448 очков2. Франция – 74163. Россия – 71924. Норвегия –71815. Австрия – 69267. Чехия – 62238. Италия – 55569. Швейцария – 539510. США – 5290