Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.



Победил точно стрелявший норвежец Йозханнес Бё, опередив пробежавшего один штрафной круг француза Мартена Фуркада на 13,6 секунды и стрелявшего без промахов россиянина Антона Шипулина на 21,3.



Лучшим среди украинцев был Сергей Семенов, который закрыл все мишени и с отставанием в 24,4 секунды, заехал в цветочную церемонию на 5-е место.

Участниками цветочной церемонии также стали австриец Доминик Ландертингер (1 промах) – четвертый и норвежец Тарьей Бё (1) – шестой.



Среди остальных четырех украинцев очки сумел заработать только Артем Прима, который с двумя промахами стал 39-й.

Дмитрий Пидручный (2) – 64-й, Владимир Семаков (2) – 88-й, Александр Жирный (5) – 99-й.



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта

Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.53,3 (0+0)

2. Мартен Фуркад (Франция) - +13,6 (0+1)

3 Антон Шипулин (Россия) - +21,3 (0+0)

4. Доминик Ландертингер (Австрия) - +21,5 (0+1)

5. Сергей СЕМЕНОВ (Украина) - +24,4 (0+0)

6. Тарьей Бё (Норвегия) - +28,4 (0+1)

…

39. Артем Прима (Украина) - +1.39,9 (1+1)

64. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.29,2 (1+1)

88. Владимир Семаков (Украина) - +3.05,7 (2+0)

99. Александр Жирный (Украина) - +4.00,0 (3+2)



Лыжный ход

1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 23.03,09

2. Доминик Ландертингер (Австрия) – +2,6

3. Мартен Фуркад (Франция) – +3,4

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – +9,6

…

10. Сергей Семенов (Украина) - +32,0

13. Антон Шипулин (Россия) – +37,5

33. Артем Прима (Украина) - +1.01,0

66. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.42,0

75. Александр Жирный (Украина) – 1.52,6

86. Владимир Семаков (Украина) - +2.11,8



Скорострельность

1. Алексей Волков (Россия) – 41,8 (0 промахов)

2. Симон Эдер (Австрия) – 41,9 (1)

3. Якко Ранта (Финляндия) – 44,2 (3)

4. Антон Шипулин (Россия) – 44,4 (0)

…

11. Артем Прима (Украина) – 47,7 (2)

20. Мартен Фуркад (Франция) – 49,6 (1)

25. Йоханнес Бё (Норвегия) – 51,0 (0)

33. Дмитрий Пидручный (Украина) – 51,9 (2)

38. Сергей Семенов (Украина) – 53,0 (0)

92. Александр Жирный (Украина) – 1.03,0 (5)

100. Владимир Семаков (Украина) – 1.05,0 (2) Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.Победил точно стрелявший норвежец Йозханнес Бё, опередив пробежавшего один штрафной круг француза Мартена Фуркада на 13,6 секунды и стрелявшего без промахов россиянина Антона Шипулина на 21,3.Лучшим среди украинцев был Сергей Семенов, который закрыл все мишени и с отставанием в 24,4 секунды, заехал в цветочную церемонию на 5-е место.Участниками цветочной церемонии также стали австриец Доминик Ландертингер (1 промах) – четвертый и норвежец Тарьей Бё (1) – шестой.Среди остальных четырех украинцев очки сумел заработать только Артем Прима, который с двумя промахами стал 39-й.Дмитрий Пидручный (2) – 64-й, Владимир Семаков (2) – 88-й, Александр Жирный (5) – 99-й.1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 24.53,3 (0+0)2. Мартен Фуркад (Франция) - +13,6 (0+1)3 Антон Шипулин (Россия) - +21,3 (0+0)4. Доминик Ландертингер (Австрия) - +21,5 (0+1)5. Сергей СЕМЕНОВ (Украина) - +24,4 (0+0)6. Тарьей Бё (Норвегия) - +28,4 (0+1)39. Артем Прима (Украина) - +1.39,9 (1+1)64. Дмитрий Пидручный (Украина) - +2.29,2 (1+1)88. Владимир Семаков (Украина) - +3.05,7 (2+0)99. Александр Жирный (Украина) - +4.00,0 (3+2)1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 23.03,092. Доминик Ландертингер (Австрия) – +2,63. Мартен Фуркад (Франция) – +3,44. Йоханнес Бё (Норвегия) – +9,613. Антон Шипулин (Россия) – +37,51. Алексей Волков (Россия) – 41,8 (0 промахов)2. Симон Эдер (Австрия) – 41,9 (1)3. Якко Ранта (Финляндия) – 44,2 (3)4. Антон Шипулин (Россия) – 44,4 (0)20. Мартен Фуркад (Франция) – 49,6 (1)25. Йоханнес Бё (Норвегия) – 51,0 (0)