Сергей Семенов – пятый в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка на 10 км.
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