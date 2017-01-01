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Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира, Джима сохранила 9-е место
Дальмайер – лидер общего зачета Кубка мира, Джима сохранила 9-е местоСегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону стартовал женской спринтерской гонкой на 7,5 км.
Победила финка Мари Лаукканен, второй стала француженка Жюстин Бреза, третьей - француженка Анаис Бескон.
 Лучшая из украинок Юлия Джима заняла 13-е место.

В общем зачете Кубка мира лидерство сохранила немка Лаура Дальмайер (1147 очков), но ее отрыв от чешки Габриэлы Соукаловой сократился со 167 очков до 134. На третьем месте финка Кайса Макарайнен (897).
В двух оставшихся гонках позициям первой тройки Практически ничто не угрожает

Юлия Джима сохранила 9-е место (578). От восьмого места украинку отделяют 5 очков, от десятого – 7.

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта
Женщины. Общий зачет Кубка мира.
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1147 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 1013
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 897
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 821
5. Доротея Вирер (Италия) – 673
6. Анаис Шевалье (Франция) - 645
7. Жюстин Бреза (Франция) – 629
8. Франциска Хильдебрант (Германия) – 583
9. Юлия ДЖИМА (Украина) – 578
10. Сюзан Данкли (США) – 571

31 (29). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
37 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 185
40 (40). Ирина Варвинец (Украина) – 175
75 (74). Юлия Журавок (Украина) – 37
77 (76). Валентина Семеренко (Украина) - 24
80 (79). Яна Бондарь (Украина) – 23

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