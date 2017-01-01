Женская сборная Украины по биатлону – третья в итоговом зачете Кубка наций

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.



С учетом в Кубке наций одержала женская сборная Германии (7603), опередив команду Франции на 383 очка.

Сборная Украины заняла третье место (6291).



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта

Кубок наций. Итоговый зачет (после 22-х гонок).

1. Германия – 7603 очка

2. Франция – 7220

3. УКРАИНА – 6291

4. Чехия – 6155

5. Италия – 6096

6. Норвегия – 5882

7. Россия – 5797

8. Швеция – 5717

9. Беларусь – 5381

10. Казахстан - 4947

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.С учетом результатов прошедшего спринта победуодержала женская сборная Германии (7603), опередив команду Франции на 383 очка.Сборная Украины заняла третье место (6291).1. Германия – 7603 очка2. Франция – 72204. Чехия – 61555. Италия – 60966. Норвегия – 58827. Россия – 57978. Швеция – 57179. Беларусь – 538110. Казахстан - 4947