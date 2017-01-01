Коукалова выиграла Малый хрустальный глобус в спринте; Джима – 13-я

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла



Обладательницей Малого хрустального глобуса в спринте стала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (377), опередив на 5 очков неудачно выступившую немку Лауру Дальмайер, финишировавшую в сегодняшнем спринте на 31-й позиции.

Третье место заняла финка Кайса Макарайнен (337).

Лучшая среди украинок Юлия Джима заняла 13-е место.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта

Итоговый зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после девяти гонок)

1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 377

2. Лаура Дальмайер (Германия) – 372

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 337

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 297

5. Жюстин Бреза (Франция) – 281

6. Тирил Экхоф – (Норвегия) – 277

7. Анаис Шевалье (Франция) – 260

8. Доротея Вирер (Италия) – 246

9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 241

10. Сюзан Данкли (США) - 228

…

13 (13). Юлия Джима (Украина) – 188

32 (28). Анастасия Меркушина (Украина) - 92

37 (33). Елена Пидгрушная (Украина) – 81

49 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 48

71 (68). Яна Бондарь (Украина) – 15

74 (70). Валентина Семеренко (Украина) – 11



Сегодня, 17 марта, в Холменколлене на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка Обладательницей Малого хрустального глобуса в спринте стала чешская биатлонистка Габриэла Коукалова (377), опередив на 5 очков неудачно выступившую немку Лауру Дальмайер, финишировавшую в сегодняшнем спринте на 31-й позиции.Третье место заняла финка Кайса Макарайнен (337).Лучшая среди украинок Юлия Джима заняла 13-е место.1. Габриэла Коукалова (Чехия) – 3772. Лаура Дальмайер (Германия) – 3723. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 3374. Мари Дорен Абер (Франция) – 2975. Жюстин Бреза (Франция) – 2816. Тирил Экхоф – (Норвегия) – 2777. Анаис Шевалье (Франция) – 2608. Доротея Вирер (Италия) – 2469. Франциска Хильдебрант (Германия) – 24110. Сюзан Данкли (США) - 22813 (13). Юлия Джима (Украина) – 18832 (28). Анастасия Меркушина (Украина) - 9237 (33). Елена Пидгрушная (Украина) – 8149 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 4871 (68). Яна Бондарь (Украина) – 1574 (70). Валентина Семеренко (Украина) – 11