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Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я

Финка Лаукканен выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Холменколлене; Джима – 13-я

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартовал заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли женщины в спринтерской гонке на 7,5 км.

Победила финка Мари Лаукканен, которая была на 7,9 секунды быстрее француженки Жюстин Бреза. Третьей на пьедестал поднялась еще одна представительница Франции - Анаис Бескон с отставанием от Лаукканен в 23,1 секунды. Победительница и призеры стреляли точно. Эта победа стала первой в карьере финской спортсменки.

Участницами цветочной церемонии стали пробежавшие по одному штрафному кругу чешки Габриэла Коукалова и Вероника Виткова, а также норвежка Марте Олсбю.

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Юлия Джима, которая с одним промахом и отставание в 1 минуту 14,3 секунды заняла 13-е место.
Остальные украинки заняли места за пределами очковой зоны. Ольга Абрамова (2 промаха) – 42-я, Анастасия Меркушина (3) – 54-я, Ирина Варвинец (4) – 68-я, Надежда Белкина (4) – 83-я.

Отметим, что лидер общего зачета Кубка мира немка Лаура Дальмайер пробежала три штрафных круга и с отставанием в 1 минуту 54,8 секунды была лишь 31-й.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Холменколлен (Норвегия). 17 марта
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Мари Лаукканен (Финляндия) – 20.33,5 (0+0 штрафных кругов)
2. Жюстин Бреза (Франция) - +7,9 (0+0)
3. Анаис Бескон (Франция) - +23,1 (0+0)
4. Габриэла Коукалова (Чехия) - +37,45
5. Вероника Виткова (Чехия) - +41,4 (0+1)
6. Марте Олсбю (Норвегия) - +51,0 (1+0)

13. Юлия Джима (Украина) - +1.14,3 (0+1)
42. Ольга Абрамова (Украина) - +2.15,4 (1+1)
54. Анастасия Меркушина (Украина) - +2.33,4 (3+0)
68. Ирина Варвинец (Украина) - +3.03,7 (1+3)
83. Надежда Белкина (Украина) - +3.39,2 (3+1)
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