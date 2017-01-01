На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в ХолменколленеСегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону.

У мужчин в спринтерской гонке на 10 км сборную Украины будут представлять пять спортсменов, которые получили следующие стартовые номера:

8-й. Сергей Семенов
10-й. Дмитрий Пидручный
39-й. Артем Прима
68-й. Владимир Семаков
93-й. Александр Жирный

Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующей очередности:
1. Арнд Пайффер (Германия)
4. Евгений Гараничев (Россия)
9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)
12. Доминик Ландертингер (Австрия)
15. Йоханнес Бё (Норвегия)
16. Уле=Эйнар Бьорндален (Норвегия)
17. Эрик Лессер (Германия)
19. Михал Шлесингр (Чехия)
20. Лоуэлл Бэйли (США)
22. Жан Гийом Беатрикс (Франция)
23. Максим Цветков (Россия)
24. Лукас Хофер (Италия)
25. Симон Шемпп (Германия)
27. Мартен Фуркад (Франция) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира
28. Ондржей Моравец (Чехия)
29. Андрей Расторгуев (Латвия)
32. Кенте Фийон Майе (Франция)
33. Владимир Илиев (Болгария)
35. Антон Бабиков (Россия)
36. Тарьей Бё (Норвегия)
38. Красимир Анев (Болгария)
48. Симон Дестье (Франция)
50. Михал Крчмар (Чехия)
51. Бенедикт Долль (Германия)
74. Симон Фуркад (Франция)
85.Ярослав Соукуп (Чехия)
87. Даниэль Мезотич (Австрия)
95. Александр Логинов (Россия)
106. Антон Шипулин (Россия)
107. Симон Эдер (Австрия)
108. Алексей Волков (Россия)

Всего в гонке примут участие 108 спортсменки. Отметим, что большинство сильнейших биатлонистов мира будут стартовать в первой и второй стартовых группах. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке.

Старт  мужской спринтерской гонке будет дан в 17:30 по киевскому времени.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Пхенчхане
Семенов, Пидручный, Семаков и Жирный побегут в спринте на ЧМ в Хохфильцене
Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Контиолахти
Пидручный первым из украинцев стартует в спринте на этапе КМ в Поклюке
Артем Прима первым стартует в спринте на третьем этапе КМ по биатлону
Семенов, Пидручный, Прима и Жирный побегут в спринте на ЧМ по биатлону
Пять украинских биатлонистов побегут в индивидуальной гонке на КМ в Антхольце
Пять украинских биатлонистов выступят в спринте на этапе КМ в Рупольдинге
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Расписание Кубка мира и Чемпионата мира по биатлону

Расписание Кубка мира по биатлону 2016-2017

Расписание Чемпионата мира по биатлону 2017

Последние новости рубрики

Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене
Дальмайер: В этом сезоне я достигла гораздо большего, чем мечтала
Дмитрий Пидручный: Мне было неудобно перед родственниками из России
Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Последние новости спорта

08:28 Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене 35 | Биатлон

08:23 Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене 40 | Биатлон

08:16 Вавринка не пустил Тима в полуфинал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе 74 | Теннис

07:59 Индиан-Уэллс. Веснина обыграла Винус Уильямс и стала последней полуфиналисткой 78 | Теннис

00:06 УХЛ. Плей-офф. «Донбасс» одержал третью победу над «Кривбассом» 157 | Хоккей

23:32 Индиан-Уэллс. Возняцки зачехлила ракетку в четвертьфинале 215 | Теннис

19:50 Женская сборная Украины по гандболу отправилась на турнир в Польшу 197 | Игровые виды спорта

18:24 Руководитель Red Bull: Команды скрывают истинный потенциал 207 | Формула-1

18:19 В Mercedes продолжат сотрудничать с семьей Шумахера 246 | Формула-1

18:01 Ежегодно на борьбу с допингом в спорте тратится 300 млн долларов – МОК 84 | Новости спорта

Все новости

ФОТО

Тони Беллью победил Дэвида Хэя (Фото)

Дэвид Хэй – Тони Беллью: финальняа пресс-конференция (Фото, Видео)

Уайлдер защитил титул чемпиона по версии WBC (Фото)

Уайлдер vs Вашингтон: открытая тренировка (Фото)

В Хохфильцене прошла церемония открытия ЧМ по биатлону (Фото)

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

ВИДЕО

Индиан-Уэллс. Победа Федерера и Вавринки, поражение Джоковича и Монфиса (Видео)

Ярослав Паниот – десятый в короткой программе на юниорском ЧМ в Тайване (+Видео)

Индиан-Уэллс. Свитолина не смогла остановить Мугурусу (Видео)

Сергей Деревянченко досрочно победил Кемала Расселла (+Видео)

Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)

Бронза сборной Украины в смешанной эстафете на финском этапе КМ (Видео)

Тони Белью победил Дэвида Хэя (Видео боя)





Топ-новости недели

Индиан-Уэллс. Джокович сложил полномочия действующего чемпиона, проиграв Кирьосу
Индиан-Уэллс. Свитолина проиграла Мугурусе в 1/8 финала
Украинцы завоевали комплект наград на чемпионате Европы по стрельбе из лука
Индиан-Уэллс. Свитолина обыграла Гаврилову на пути в 1/8 финала и другие результаты
Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти








Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Март 2017 (298)
Февраль 2017 (572)
Январь 2017 (481)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (453)
Октябрь 2016 (540)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина, Энтони Джошуа

Показать все теги