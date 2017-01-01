Семенов, Пидручный, Прима, Семаков и Жирный побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону.



У мужчин в спринтерской гонке на 10 км сборную Украины будут представлять пять спортсменов, которые получили следующие стартовые номера:



8-й. Сергей Семенов

10-й. Дмитрий Пидручный

39-й. Артем Прима

68-й. Владимир Семаков

93-й. Александр Жирный



Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующей очередности:

1. Арнд Пайффер (Германия)

4. Евгений Гараничев (Россия)

9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)

12. Доминик Ландертингер (Австрия)

15. Йоханнес Бё (Норвегия)

16. Уле=Эйнар Бьорндален (Норвегия)

17. Эрик Лессер (Германия)

19. Михал Шлесингр (Чехия)

20. Лоуэлл Бэйли (США)

22. Жан Гийом Беатрикс (Франция)

23. Максим Цветков (Россия)

24. Лукас Хофер (Италия)

25. Симон Шемпп (Германия)

27. Мартен Фуркад (Франция) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира

28. Ондржей Моравец (Чехия)

29. Андрей Расторгуев (Латвия)

32. Кенте Фийон Майе (Франция)

33. Владимир Илиев (Болгария)

35. Антон Бабиков (Россия)

36. Тарьей Бё (Норвегия)

38. Красимир Анев (Болгария)

48. Симон Дестье (Франция)

50. Михал Крчмар (Чехия)

51. Бенедикт Долль (Германия)

74. Симон Фуркад (Франция)

85.Ярослав Соукуп (Чехия)

87. Даниэль Мезотич (Австрия)

95. Александр Логинов (Россия)

106. Антон Шипулин (Россия)

107. Симон Эдер (Австрия)

108. Алексей Волков (Россия)



Всего в гонке примут участие 108 спортсменки. Отметим, что большинство сильнейших биатлонистов мира будут стартовать в первой и второй стартовых группах. Полный стартовый лист можно посмотреть по



Старт мужской спринтерской гонке будет дан в 17:30 по киевскому времени. Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону.У мужчин в спринтерской гонке на 10 км сборную Украины будут представлять пять спортсменов, которые получили следующие стартовые номера:1. Арнд Пайффер (Германия)4. Евгений Гараничев (Россия)9. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия)12. Доминик Ландертингер (Австрия)15. Йоханнес Бё (Норвегия)16. Уле=Эйнар Бьорндален (Норвегия)17. Эрик Лессер (Германия)19. Михал Шлесингр (Чехия)20. Лоуэлл Бэйли (США)22. Жан Гийом Беатрикс (Франция)23. Максим Цветков (Россия)24. Лукас Хофер (Италия)25. Симон Шемпп (Германия)27. Мартен Фуркад (Франция) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира28. Ондржей Моравец (Чехия)29. Андрей Расторгуев (Латвия)32. Кенте Фийон Майе (Франция)33. Владимир Илиев (Болгария)35. Антон Бабиков (Россия)36. Тарьей Бё (Норвегия)38. Красимир Анев (Болгария)48. Симон Дестье (Франция)50. Михал Крчмар (Чехия)51. Бенедикт Долль (Германия)74. Симон Фуркад (Франция)85.Ярослав Соукуп (Чехия)87. Даниэль Мезотич (Австрия)95. Александр Логинов (Россия)106. Антон Шипулин (Россия)107. Симон Эдер (Австрия)108. Алексей Волков (Россия)Всего в гонке примут участие 108 спортсменки. Отметим, что большинство сильнейших биатлонистов мира будут стартовать в первой и второй стартовых группах. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке Старт мужской спринтерской гонке будет дан впо киевскому времени.