Пять украинских биатлонисток побегут в спринте на этапе КМ в Холменколлене

Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в спринтерской гонке на 7,5 км.



Сборную Украины будут представлять пять спортсменок, которые получили следующие стартовые номера:



25-й. Юлия Джима

31-й. Ирина Варвинец

47-й. Анастасия Меркушина

62-й. Ольга Абрамова

98-й. Надежда Белкина



Основные зарубежные соперницы убудут стартовать в такой очередности:

4. Франциска Хильдебрант (Германия)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)

8. Ева Пускарчикова (Чехия)

9. Дарья Домрачева (Беларусь)

10. Жюстин Бреза (Франция)

12. Анаис Шевалье (Франция)

13. Надежда Скардино (Беларусь)

15. Татьяна Акимова (Россия)

18. Мари Дорен Абер (Франция)

20. Кайса Макарайнен (Финляндия)

23. Тирил Экхофф (Норвегия)

24. Лиза Виттоцци (Италия)

26. Вероника Виткова (Чехия)

29. Габриэла Коукалова (Чехия)

32. Доротея Вирер (Италия)

33. Ирина Старых (Россия)

34. Марте Олсбю (Норвегия)

36. Сюзан Данкли (США)

37. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира

41. Анаис Бескон (Франция)

46. Моника Хойниш (Польша)

52. Анастасия Кузьмина (Словакия)



Всего в гонке примут участие 104 спортсменки. Отметим, что сильнейшие биатлонистки мира будут стартовать в первой и второй стартовых группах. Полный стартовый лист можно посмотреть по



Старт женской спринтерской гонке будет дан в 15:00 по киевскому времени. Сегодня, 17 марта, в Холменколлене (Норвегия) стартует заключительный, девятый этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины в спринтерской гонке на 7,5 км.Сборную Украины будут представлять пять спортсменок, которые получили следующие стартовые номера:4. Франциска Хильдебрант (Германия)5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)8. Ева Пускарчикова (Чехия)9. Дарья Домрачева (Беларусь)10. Жюстин Бреза (Франция)12. Анаис Шевалье (Франция)13. Надежда Скардино (Беларусь)15. Татьяна Акимова (Россия)18. Мари Дорен Абер (Франция)20. Кайса Макарайнен (Финляндия)23. Тирил Экхофф (Норвегия)24. Лиза Виттоцци (Италия)26. Вероника Виткова (Чехия)29. Габриэла Коукалова (Чехия)32. Доротея Вирер (Италия)33. Ирина Старых (Россия)34. Марте Олсбю (Норвегия)36. Сюзан Данкли (США)37. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира41. Анаис Бескон (Франция)46. Моника Хойниш (Польша)52. Анастасия Кузьмина (Словакия)Всего в гонке примут участие 104 спортсменки. Отметим, что сильнейшие биатлонистки мира будут стартовать в первой и второй стартовых группах. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке Старт женской спринтерской гонке будет дан впо киевскому времени.