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Пидручный против Гараничева за бронзу в миксте в Контиолахти (Видео)
Сегодня, 12 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону завершился смешанной эстафетой 2х6+2х7,5 км.

Украинцы Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный в борьбе за бронзу на 20,7 секунды опередили команду России.
Финишером украинской команды был Дмитрий Пидручный, у россиян – Евгений Гараничев.
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