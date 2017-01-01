Украинские биатлонисты выиграли бронзу в смешанной эстафете на этапе КМ в Контиолахти

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 12 марта

Сегодня, 12 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону завершился классической смешанной эстафетой 2х6+2х7,5 км.Украинцы Ирина Варвинец, Ольга Абрамова, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный стали бронзовыми призерами. На последний огневой рубеж финишер украинской команды Пидручный пришел вместе с россиянином Евгением Гараничевым. Дмитрий использовал один дополнительный патрон, а Гараничев чуть было не заглянул на штрафной круг. На финальный круг украинец ушел с преимуществом в 14 секунд, которое к финишу возросло до 20,7.Победили французы, опередив на 11 секунд немцев, на 27,1 секунды украинцев.Французы использовали девять дополнительных патронов, немцы – десять, украинцы – шесть, россияне - десять.Ирина Варвинец – вторая +20,5 (0+0)Ольга Абрамова – четвертая +1.05,8 (0+3)Сергей Семенов – третий +49,7 (0+1)Дмитрий Пидручный – третий +27,1 (0+2)Зачет Кубка мира в смешанных эстафетах выиграли немцы, вторыми стали французы, третьими – австрийцы, а украинцы заняли шестое место.1. Франция (0+9) 1:11.34,52. Германия (0+10) +11,04. Россия (0+10) +47,85. Норвегия (3+8) +1.15,06. Чехия (2+13) +1.22,41. Германия – 2642. Франция – 2573. Австрия – 2014-5. Россия – 1954-5. Норвегия – 1956. УКРАИНА - 187