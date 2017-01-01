Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Сегодня, 12 марта, в Отепя (Эстония) заключительный, восьмой этап Кубка IBU завершился смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.



Победили норвежцы, опередив на 21,4 секунды французов. Украинцы Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко и Андрей Доценко в борьбе за серебро уступили французам 5 секунд.

Победители и призеры обошлись без штрафных кругов и использовали по 7 дополнительных патронов.



Попадание на пьедестал позволило женской сборной Украины сохранить пятое место в Кубке наций IBU и получить максимальную квоту на участие в гонках следующего сезона.



Результаты украинцев на этапах:

1-й этап. Юлия Журавок – пятая - +26,7 (0+2)

2-й этап. Вита Семеренко – пятая - +1.26,0 (0+2)

3-й этап. Руслан Ткаленко – второй - +42,3 (0+2)

4-й этап. Андрей Доценко – третий - +26,4 (0+1)



Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя (Эстония), 12 марта

Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км, восемь огневых рубежей.

1. Норвегия – 1:24.20,1 (0 штрафных кругов + 7 доп. патронов)

2. Франция – отставание 21,4 (0+7)

3. Украина (Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко, Андрей Доценко) – + 26,4 (0+7)

4. Россия– 38,2 (1+3)

5. Австрия +58,4 (0+8)

6. Германия - +1.13,9 (0+7) Сегодня, 12 марта, в Отепя (Эстония) заключительный, восьмой этап Кубка IBU завершился смешанной эстафетой 2х6 + 2х7,5 км.Победили норвежцы, опередив на 21,4 секунды французов. Украинцы Юлия Журавок, Вита Семеренко, Руслан Ткаленко и Андрей Доценко в борьбе за серебро уступили французам 5 секунд.Победители и призеры обошлись без штрафных кругов и использовали по 7 дополнительных патронов.Попадание на пьедестал позволило женской сборной Украины сохранить пятое место в Кубке наций IBU и получить максимальную квоту на участие в гонках следующего сезона.Юлия Журавок – пятая - +26,7 (0+2)Вита Семеренко – пятая - +1.26,0 (0+2)Руслан Ткаленко – второй - +42,3 (0+2)Андрей Доценко – третий - +26,4 (0+1)1. Норвегия – 1:24.20,1 (0 штрафных кругов + 7 доп. патронов)2. Франция – отставание 21,4 (0+7)4. Россия– 38,2 (1+3)5. Австрия +58,4 (0+8)6. Германия - +1.13,9 (0+7)