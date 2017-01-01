Последние новости спорта

15:38 Украинские биатлонисты – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя 1247 | Биатлон / Главные новости спорта

15:18 Меркушина и Прима – седьмые в миксте на этапе КМ в Контиолахти 140 | Биатлон / Главные новости спорта

13:07 Беллью: Уже в первом раунде знал, что побью Хэя 145 | Бокс

12:55 Индиан-Уэллс. Катерина Бондаренко не пробилась в ¼ финала в парном разряде 121 | Теннис

12:41 Индиан-Уэллс. Маррей не смог пробиться в третий круг и другие результаты 149 | Теннис

12:25 Индиан-Уэллс. Долгополов выиграл первый сет у Кольшрайбера и снялся из-за травмы (+Видео) 174 | Теннис / Главные новости спорта

11:48 Россияне победили в одиночной смешанной эстафете на этапе Кубка IBU; украинцы не финишировали 175 | Биатлон

18:47 Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону; Джима - девятая 321 | Биатлон

18:02 Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Варвинец - седьмая 344 | Биатлон / Главные новости спорта