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Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону; Джима - девятая
Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону; Джима - девятаяВ Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.

Победила немка Лаура Дальмайер, опередив француженку Мари Дорен Абер и  итальянку Лизу Витоцци.
Украинка Ирина Варвинец финишировала седьмой, Юлия Джима – 26-й.

С учетом результатов гонки преследования, в общем зачете Кубка мира после 23-х гонок преимущество немки Лауры Дальмайер (1137 очков) над ближайшей преследовательницей чешкой Габриэлой Коукаловой увеличилось до 167 очков. На третьей позиции финка Кайса Макарайнен (883).
Юлия Джима сохранила 9-е место (550).

В зачете Кубка мира в гонках преследования, после восьми гонок из девяти, Лаура Дальмайер (373) сместила с первой строчки финку Кайсу Макарайнен (332). Третье место занимает Габриэла Коукалова (330).
Юлия Джима по-прежнему 11-я (185).

Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 11 марта
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 23-х гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1137 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 970
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 883
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 797
5. Доротея Вирер (Италия) – 651
6. Анаис Шевалье (Франция) - 645
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 577
8. Жюстин Бреза (Франция) – 575
9. Юлия ДЖИМА (Украина) – 550
10. Сюзан Данкли (США) – 535

29 (29). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
37 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 185
40 (43). Ирина Варвинец (Украина) – 175
74 (74). Юлия Журавок (Украина) – 37
76 (75). Валентина Семеренко (Украина) - 24
79 (78). Яна Бондарь (Украина) – 23

Зачет Кубка мира в гонках преследования (после восьми гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 373
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 332
3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 330
4 Мари Дорен Абер (Франция) – 319
5. Доротея Вирер (Италия) – 252
6. Анаис Шевалье (Франция) – 226
7. Сюзан Данкли (США) – 205
8. Жюстин Бреза (Франция) – 202
9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 198
10. Марте Олсбю (Норвегия) – 198
11. Юлия ДЖИМА (Украина) – 185

27 (37). Ирина Варвинец (Украина) - 99
39 (38). Анастасия Меркушина (Украина) – 58
54 (51). Елена Пидгрушная (Украина) – 32
70 (68). Валентина Семеренко (Украина) – 13
73 (72). Яна Бондарь (Украина) - 8
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