Дальмайер лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону; Джима - девятая

В Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.



Победила немка Лаура Дальмайер, опередив француженку Мари Дорен Абер и итальянку Лизу Витоцци.

Украинка Ирина Варвинец финишировала седьмой, Юлия Джима – 26-й.



С учетом в общем зачете Кубка мира после 23-х гонок преимущество немки Лауры Дальмайер (1137 очков) над ближайшей преследовательницей чешкой Габриэлой Коукаловой увеличилось до 167 очков. На третьей позиции финка Кайса Макарайнен (883).

Юлия Джима сохранила 9-е место (550).



В зачете Кубка мира в гонках преследования, после восьми гонок из девяти, Лаура Дальмайер (373) сместила с первой строчки финку Кайсу Макарайнен (332). Третье место занимает Габриэла Коукалова (330).

Юлия Джима по-прежнему 11-я (185).



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 11 марта

Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 23-х гонок)

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1137 очков

2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 970

3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 883

4. Мари Дорен Абер (Франция) – 797

5. Доротея Вирер (Италия) – 651

6. Анаис Шевалье (Франция) - 645

7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 577

8. Жюстин Бреза (Франция) – 575

9. Юлия ДЖИМА (Украина) – 550

10. Сюзан Данкли (США) – 535

…

29 (29). Елена Пидгрушная (Украина) – 247

37 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 185

40 (43). Ирина Варвинец (Украина) – 175

74 (74). Юлия Журавок (Украина) – 37

76 (75). Валентина Семеренко (Украина) - 24

79 (78). Яна Бондарь (Украина) – 23



Зачет Кубка мира в гонках преследования (после восьми гонок)

1. Лаура Дальмайер (Германия) – 373

2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 332

3. Габриэла Коукалова (Чехия) – 330

4 Мари Дорен Абер (Франция) – 319

5. Доротея Вирер (Италия) – 252

6. Анаис Шевалье (Франция) – 226

7. Сюзан Данкли (США) – 205

8. Жюстин Бреза (Франция) – 202

9. Франциска Хильдебрант (Германия) – 198

10. Марте Олсбю (Норвегия) – 198

11. Юлия ДЖИМА (Украина) – 185

…

27 (37). Ирина Варвинец (Украина) - 99

39 (38). Анастасия Меркушина (Украина) – 58

54 (51). Елена Пидгрушная (Украина) – 32

70 (68). Валентина Семеренко (Украина) – 13

73 (72). Яна Бондарь (Украина) - 8 В Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования.Победила немка Лаура Дальмайер, опередив француженку Мари Дорен Абер и итальянку Лизу Витоцци.Украинка Ирина Варвинец финишировала седьмой, Юлия Джима – 26-й.С учетом результатов гонки преследования после 23-х гонок преимущество немки Лауры Дальмайер (1137 очков) над ближайшей преследовательницей чешкой Габриэлой Коукаловой увеличилось до 167 очков. На третьей позиции финка Кайса Макарайнен (883).Юлия Джима сохранила 9-е место (550)., после восьми гонок из девяти, Лаура Дальмайер (373) сместила с первой строчки финку Кайсу Макарайнен (332). Третье место занимает Габриэла Коукалова (330).Юлия Джима по-прежнему 11-я (185).1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1137 очков2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 9703. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 8834. Мари Дорен Абер (Франция) – 7975. Доротея Вирер (Италия) – 6516. Анаис Шевалье (Франция) - 6457. Франциска Хильдебрант (Германия) – 5778. Жюстин Бреза (Франция) – 5759. Юлия ДЖИМА (Украина) – 55010. Сюзан Данкли (США) – 53529 (29). Елена Пидгрушная (Украина) – 24737 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 18540 (43). Ирина Варвинец (Украина) – 17574 (74). Юлия Журавок (Украина) – 3776 (75). Валентина Семеренко (Украина) - 2479 (78). Яна Бондарь (Украина) – 231. Лаура Дальмайер (Германия) – 3732. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 3323. Габриэла Коукалова (Чехия) – 3304 Мари Дорен Абер (Франция) – 3195. Доротея Вирер (Италия) – 2526. Анаис Шевалье (Франция) – 2267. Сюзан Данкли (США) – 2058. Жюстин Бреза (Франция) – 2029. Франциска Хильдебрант (Германия) – 19810. Марте Олсбю (Норвегия) – 19811. Юлия ДЖИМА (Украина) – 18527 (37). Ирина Варвинец (Украина) - 9939 (38). Анастасия Меркушина (Украина) – 5854 (51). Елена Пидгрушная (Украина) – 3270 (68). Валентина Семеренко (Украина) – 1373 (72). Яна Бондарь (Украина) - 8