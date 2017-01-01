Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Варвинец - седьмая

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 11 марта

В Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования на 10 км.Победила немка Лаура Дальмайер, опередив на 16,5 секунды француженку Мари Дорен Абер, на 19,9 – итальянку Лизу Витоцци. Победительница и призеры допустили по одному промаху.Участницами цветочной церемонии стали: белоруска Дарья Домрачева (3 промаха), словачка Раулина Фиалкова (0) и австрийка Лиза Тереза Хаузер (0).Лучшей среди украинок стала точно стрелявшая Ирина Варвинец, которая по ходу гонки поднялась с 33-й стартовой позиции на 7-е место, с отставанием от победительницы в 32,6 секунды.Кубковые очки заработали Юлия Джима (2 промаха) – 26-я и Анастасия Меркушина (3) – 40-я.Ольга Абрамова пробежала три штрафных круга и финишировала 51-й, Надежда Белкина с четырьмя промахами стала 54-й.Лучший лыжный ход в гонке продемонстрировала финка Кайса Макарайнен – 24 минуты 35,4 секунды. Лучшая из украинок Ирина Варвинец проиграла ей 57,3 секунды.Зато Ирина была самой скорострельной среди участниц гонки, затратив на огневых рубежах 1 минуту 32,1 секунды (0 промахов). Третьей по скорострельности стала Анастасия Меркушина – 1.45,7 (3).1 (2-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 29.54,4 (0+1+0+0 штрафной круг)2 (9). Мари Дорен Абер (Франция) – отставание 16,5 (1+0+0+1)3 (6). Лиза Витоцци (Италия) – + 19,9 (0+1+0+0)4. Дарья Домрачева (Беларусь) - +21,9 (2+1+0+0)5. Паулина Фиалкова (Словакия) - +23,9 (0+0+0+0)6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +27,8 (0+0+0+0)7 (33). Ирина Варвинец (Украина) - +32,6 (0+0+0+0)26 (34). Юлия Джима (Украина) - +1.58,1 (0+0+1+1)40 (30). Анастасия Меркушина (Украина) - +3.16,1 (2+0+0+1)51 (42). Ольга Абрамова (Украина) - +3.49,7 (0+1+2+0)54 (44). Надежда Белкина (Украина) - +4.39,2 (0+1+1+2)1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 24.35,42. Жюстин Бреза (Франция) - +2,13. Мари Лаукканен (Финляндия) - +7,45. Мари Дорен Абер (Франция) – +15,619. Лаура Дальмайер (Германия) – +35,726. Лиза Виттоцци (Италия) - +49,62. Люси Харватова (Чехия) – 1.40,2 (4)19. Мари Дорен Абер (Франция) –1.58,4 (2)21. Лиза Виттоцци (Италия) -1.59,5 (1)45. Лаура Дальмайер (Германия) – 2.14,7 (1)