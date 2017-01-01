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Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Варвинец - седьмая

Дальмайер выиграла гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Варвинец - седьмая

В Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская гонка преследования на 10 км.

Победила немка Лаура Дальмайер, опередив на 16,5 секунды француженку Мари Дорен Абер, на 19,9 – итальянку Лизу Витоцци. Победительница и призеры допустили по одному промаху.

Участницами цветочной церемонии стали: белоруска Дарья Домрачева (3 промаха), словачка Раулина Фиалкова (0) и австрийка Лиза Тереза Хаузер (0).

Лучшей среди украинок стала точно стрелявшая Ирина Варвинец, которая по ходу гонки поднялась с 33-й стартовой позиции на 7-е место, с отставанием от победительницы в 32,6 секунды.
Кубковые очки заработали Юлия Джима (2 промаха) – 26-я и Анастасия Меркушина (3) – 40-я.
Ольга Абрамова пробежала три штрафных круга и финишировала 51-й, Надежда Белкина с четырьмя промахами стала 54-й.

Лучший лыжный ход в гонке продемонстрировала финка Кайса Макарайнен – 24 минуты 35,4 секунды. Лучшая из украинок Ирина Варвинец проиграла ей 57,3 секунды.
Зато Ирина была самой скорострельной среди участниц гонки, затратив на огневых рубежах 1 минуту 32,1 секунды (0 промахов). Третьей по скорострельности стала Анастасия Меркушина – 1.45,7 (3).

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия), 11 марта
Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.
1 (2-я в спринте). Лаура Дальмайер (Германия) – 29.54,4 (0+1+0+0 штрафной круг)
2 (9). Мари Дорен Абер (Франция) – отставание 16,5 (1+0+0+1)
3 (6). Лиза Витоцци (Италия) – + 19,9 (0+1+0+0)
4. Дарья Домрачева (Беларусь) - +21,9 (2+1+0+0)
5. Паулина Фиалкова (Словакия) - +23,9 (0+0+0+0)
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - +27,8 (0+0+0+0)

7 (33). Ирина Варвинец (Украина) - +32,6 (0+0+0+0)
26 (34). Юлия Джима (Украина) - +1.58,1 (0+0+1+1)
40 (30). Анастасия Меркушина (Украина) - +3.16,1 (2+0+0+1)
51 (42). Ольга Абрамова (Украина) - +3.49,7 (0+1+2+0)
54 (44). Надежда Белкина (Украина) - +4.39,2 (0+1+1+2)

Лыжный ход:
1. Кайса Макаряйнен (Финляндия) – 24.35,4
2. Жюстин Бреза (Франция) - +2,1
3. Мари Лаукканен (Финляндия) - +7,4

5. Мари Дорен Абер (Франция) – +15,6
19. Лаура Дальмайер (Германия) – +35,7
26. Лиза Виттоцци (Италия) - +49,6
30. Ирина Варвинец (Украина) -  +57,3
35. Юлия Джима (Украина) -  +1.10,7
50. Ольга Абрамова (Украина) -  +2.02,5
54. Анастасия Меркушина (Украина) - +2.20,0
55. Надежда Белкина (Украина) -  +2.26,5

Скорострельность
1. Ирина Варвинец (Украина) – 1.32,1 (0 промахов)
2. Люси Харватова (Чехия) – 1.40,2 (4)
3.  Анастасия Меркушина (Украина) – 1.45,7 (3)

19. Мари Дорен Абер (Франция) –1.58,4 (2)
21. Лиза Виттоцци (Италия) -1.59,5 (1)
24. Юлия Джима (Украина) – 2.02,4 (2)
45. Лаура Дальмайер (Германия) – 2.14,7 (1)
53. Надежда Белкина (Украина) – 2.25,2 (4)
57. Ольга Абрамова (Украина) – 2.27,2 (3)
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