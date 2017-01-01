Россиянин Логинов выиграл спринт на этапе Кубка IBU в Отепя; Доценко – 14-й

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя (Эстония), 11 марта

Сегодня, 11 марта, в Отепя (Эстония) на восьмом этапе Кубка IBU состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.Вторую победу подряд одержал россиянин Александр Логинов. На этот раз с двумя промахами на стрельбище он опередил на 14,3 секунды норвежца Хенрика Л’Аби-Лунда, промахнувшегося один раз. Тройку призеров замкнул швейцарец Мартин Ягер, пробежавший два штрафных круга - +21,2.Все украинцы заработали кубковые очки. Лучшим был Андрей Доценко, который с одним промахом и отставанием в 1 минуту 12,7 секунды занял 14-е место. Руслан Ткаленко (3 промаха) – 20-й, Максим Ивко (1) – 28-й, Денис Насыко (1) – 37-й.Обладателем Кубка IBU в общем зачете стал россиянин Алексей Волков, второй – Логинов, третий – француз Антуан Гужонна.Лучший из украинцев Руслан Ткаленко – 26-й.1. Александр Логинов (Россия) – 28.00,9 (1+1 штрафных круга)2. Хенрик Л’Аби-Лунд (Норвегия) – отставание 14,3 (0+1)3. Мартин Ягер (Швейцария) – + 21,2 (0+2)14. Андрей Доценко (Украина) - +1.12,7 (1+0)20. Руслан Ткаленко (Украина) - +1.28,8 (0+3)28. Максим Ивко (Украина) - +1.45,5 (0+1)37. Денис Насыко (Украина) - +2.02,3 (1+0)