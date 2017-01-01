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Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 21-й

Арнд Пайффер выиграл гонку преследования на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 21-й

Сегодня, 11 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

Победил немец Арнд Пайффер, закрывший все 20 мишеней. В финишной разборке он вырвал 0,3 секунды у австрийца Симона Эдера и опередил на 2,3 секунды норвежца Эмиля Хегле Свендсена . Эдер и Свендсен пробежали по два штрафных круга.
Для Пайффера эта победа стала первой в сезоне и седьмой в карьере.

Француз Мартен Фуркад, несмотря на два промаха, лидировал в гонке до последнего огневого рубежа, где допустил еще два промаха и в итоге финишировал пятым с отставанием в 25,5 секунды.
Участниками цветочной церемонии также стали чех Ондржей Моравец (2 промаха) – четвертый и итальянец Лукас Хофер (1) – шестой.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами и отставанием в полторы минуты поднялся по ходу гонки с 26-й стартовой позиции на 21-е место. Артем Прима также пробежал два штрафных круга и финишировал 36-м, поднявшись на шесть позиций. Остальные украинцы допустили по четыре и более промахов и финишировали за пределами очковой зоны. Сергей Семенов (4 промаха) занял 41-е место, Александр Жирный (4) – 51-е, Владимир Семаков (6) – 54-е.

Лыжным ходом быстрее всех в гонке был Андрей Расторгуев из Латвии – 25 минут 59 секунд. Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный проиграл ему 43,8 секунды.

Быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер (2 промаха), проведя на огневых рубежах 1 минуту 29 секунд. Артем Прима (2) затратил на стрельбу 1 минуту 37 секунд.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 11 марта.
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.
1 (5-й в спринте). Арнд Пайффер (Германия) – 30.35,0 (0+0+0+0)
2 (6). Симон Эдер (Австрия) - +0,3 (0+0+1+1)
3 (3). Эмиль Свендсен (Норвегия) -  +2,3 (0+0+1+1)
4 (2). Ондржей Моравец (Чехия) - +9,8 (0+0+1+1)
5 (1). Мартен Фуркад (Франция) - +25,5 (0+1+1+2)
6 (15). Лукас Хофер (Италия) - +27,7 (0+0+1+0)
...
21 (26). Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.29,9 (0+0+1+1)
36 (42). Артем Прима (Украина) - +2.34,8 (1+0+1+0)
41 (47). Сергей Семенов (Украина) - +3.02,8 (0+2+2+0)
51 (57). Александр Жирный (Украина) - +4.54,9 (2+0+2+0)
54 (59). Владимир Семаков (Украина) - +6.16,3 (3+2+0+1)

Лыжный ход
1. Андрей Расторгуев (Латвия) – 25.59,0
2. Бенедикт Долль (Германия) - +2,4
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +3,0

7. Мартен Фуркад (Франция) - +9,6
10. Симон Эдер (Австрия) - +19,3
26. Арнд Пайффер (Германия) - +39,4
28. Дмитрий Пидручный (Украина) - +43,8
31. Сергей Семенов (Украина) -   +47,6
42. Артем Прима (Украина) -  +1.18,3
49. Александр Жирный (Украина) - +1.51,7
52. Владимир Семаков (Украина) - +2.20,3

Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 1.29,0 (2 промаха)
2. Тимофей Лапшин (Корея) – 1.32,8 (2)
3. Лейф Нордгрен (США) – 1.35,1 (4)

6. Артем Прима (Украина) -1.37,0 (2)
13. Дмитрий Пидручный (Украина) -1.42,4 (2)
14. Сергей Семенов (Украина) – 1.45,7 (4)
32. Арнд Пайффер (Германия) – 1.54,4 (0)
34. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 1.56,7 (2)
41. Александр Жирный (Украина) – 2.02,3 (4)
53. Владимир Семаков (Украина) – 2.08,8 (6)
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