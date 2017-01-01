Пять украинских биатлонисток побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти

Сегодня, 11 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.



В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонисток, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:



30. Анастасия Меркушина +1.16

33. Ирина Варвинец +1.21

34. Юлия Джима +1.23

42. Ольга Абрамова +1.36

44. Надежда Белкина +1.39



Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:



1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Лаура Дальмайер (Германия) +0.18

3. Дарья Домрачева (Беларусь) +0.20

4. Дарья Виролайнен (Россия) +0.35

5. Сюзан Данкли (США) +0.35

6. Лиза Виттоцци (Италия) +0.37

7. Селия Эмонье (Франция) +0.40

8. Анаис Шевалье (Франция) +0.43

9. Мари Дорен Абер (Франция) +0.45

10. Анна Магнуссон (Швеция) +0.46

11. Селина Гаспарин (Швецария) +0.50

12. Жюстин Бреза (Франция) +0.52

13. Габриэла Коукалова (Чехия) +0.53

14. Дарья Усанова (Казахстан) +0.53

15. Анастасия Кузьмина (Словакия) +0.56

16. Марен Хаммершмидт (Германия) +0.57

17. Франциска Хильдебранд (Германия) +1.00

18. Дениз Херманн (Германия) +1.01

19. Мари Лаукканен (Финляндия) +1.02

20. Надин Хорхлер (Германия) +1.02

21. Доротея Вирер (Италия) +1.02

22. Галина Вишневская (Казахстан) +1.06

23. Екатерина Шумилова (Россия) +1.08

24. Ирина Старых (Россия) +1.09

25. Муна Брурссон (Швеция) +1.10

26. Надежда Скардино (Беларусь) +1.10

27. Магдалена Гвиздон (Польша) +1.14

28. Анаис Бескон (Франция) +1.14

29. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.15

31. Марте Олсбю (Норвегия0 +1.16

32. Вероника Виткова (Чехия) +1.17

35. Федерика Санфилиппо (Италия) +1.28

36. Хильде Фенне (Норвегия) +1.29

37. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.31



Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 38 спортсменок. Полный список участников женской гонки преследования можно посмотреть по



Старт гонке будет дан в 16:15 по киевскому времени.



Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после семи гонок из девяти лидирует финка Кайса Макарайнен (322 очка), опережая на 9 очков немку Лауру Дальмайер, на 23 – чешку Габриэлу Соукалову.

Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 11-е место (170). Сегодня, 11 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонисток, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:1. Тириль Экхофф (Норвегия)2. Лаура Дальмайер (Германия) +0.183. Дарья Домрачева (Беларусь) +0.204. Дарья Виролайнен (Россия) +0.355. Сюзан Данкли (США) +0.356. Лиза Виттоцци (Италия) +0.377. Селия Эмонье (Франция) +0.408. Анаис Шевалье (Франция) +0.439. Мари Дорен Абер (Франция) +0.4510. Анна Магнуссон (Швеция) +0.4611. Селина Гаспарин (Швецария) +0.5012. Жюстин Бреза (Франция) +0.5213. Габриэла Коукалова (Чехия) +0.5314. Дарья Усанова (Казахстан) +0.5315. Анастасия Кузьмина (Словакия) +0.5616. Марен Хаммершмидт (Германия) +0.5717. Франциска Хильдебранд (Германия) +1.0018. Дениз Херманн (Германия) +1.0119. Мари Лаукканен (Финляндия) +1.0220. Надин Хорхлер (Германия) +1.0221. Доротея Вирер (Италия) +1.0222. Галина Вишневская (Казахстан) +1.0623. Екатерина Шумилова (Россия) +1.0824. Ирина Старых (Россия) +1.0925. Муна Брурссон (Швеция) +1.1026. Надежда Скардино (Беларусь) +1.1027. Магдалена Гвиздон (Польша) +1.1428. Анаис Бескон (Франция) +1.1429. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.1531. Марте Олсбю (Норвегия0 +1.1632. Вероника Виткова (Чехия) +1.1735. Федерика Санфилиппо (Италия) +1.2836. Хильде Фенне (Норвегия) +1.2937. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.31Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 38 спортсменок. Полный список участников женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке Старт гонке будет дан впо киевскому времени.Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после семи гонок из девяти лидирует финка Кайса Макарайнен (322 очка), опережая на 9 очков немку Лауру Дальмайер, на 23 – чешку Габриэлу Соукалову.Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 11-е место (170).