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Пять украинских биатлонисток побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти
Пять украинских биатлонисток побегут в гонке преследования на этапе КМ в КонтиолахтиСегодня, 11 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования на 10 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонисток, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

30. Анастасия Меркушина +1.16
33. Ирина Варвинец +1.21
34. Юлия Джима +1.23
42. Ольга Абрамова +1.36
44. Надежда Белкина +1.39

Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:

1. Тириль Экхофф (Норвегия)
2. Лаура Дальмайер (Германия) +0.18
3. Дарья Домрачева (Беларусь) +0.20
4. Дарья Виролайнен (Россия) +0.35
5. Сюзан Данкли (США) +0.35
6. Лиза Виттоцци (Италия) +0.37
7. Селия Эмонье (Франция) +0.40
8. Анаис Шевалье (Франция) +0.43
9. Мари Дорен Абер (Франция) +0.45
10. Анна Магнуссон (Швеция) +0.46
11. Селина Гаспарин (Швецария) +0.50
12. Жюстин Бреза (Франция) +0.52
13. Габриэла Коукалова (Чехия) +0.53
14. Дарья Усанова (Казахстан) +0.53
15. Анастасия Кузьмина (Словакия) +0.56
16. Марен Хаммершмидт (Германия) +0.57
17. Франциска Хильдебранд (Германия) +1.00
18. Дениз Херманн (Германия) +1.01
19. Мари Лаукканен (Финляндия) +1.02
20. Надин Хорхлер (Германия) +1.02
21. Доротея Вирер (Италия) +1.02
22. Галина Вишневская (Казахстан) +1.06
23. Екатерина Шумилова (Россия) +1.08
24. Ирина Старых (Россия) +1.09
25. Муна Брурссон (Швеция) +1.10
26. Надежда Скардино (Беларусь) +1.10
27. Магдалена Гвиздон (Польша) +1.14
28. Анаис Бескон (Франция) +1.14
29. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) +1.15
31. Марте Олсбю (Норвегия0 +1.16
32. Вероника Виткова (Чехия) +1.17
35. Федерика Санфилиппо (Италия) +1.28
36. Хильде Фенне (Норвегия) +1.29
37. Паулина Фиалкова (Словакия) +1.31
  
Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 38 спортсменок. Полный список участников женской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 16:15 по киевскому времени.

Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после семи гонок из девяти лидирует финка Кайса Макарайнен (322 очка), опережая на 9 очков немку Лауру Дальмайер, на 23 – чешку Габриэлу Соукалову.
Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 11-е место (170).
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