Последние новости спорта

12:06 Пять украинских биатлонистов побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти 32 | Биатлон

11:35 Юлия Журавок – восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя 66 | Биатлон

11:20 Тайсон Фьюри назвал свой нынешний вес 81 | Бокс

09:12 Макс Бурсак: Я не буду «легкой прогулкой» для Рамиреса 135 | Бокс

08:54 Индиан-Уэллс. Свитолина стартовала с победы и другие результаты 193 | Теннис / Главные новости спорта

21:47 Кайса Макарайнен: Сегодня был самый ужасный день в моей биатлонной жизни 274 | Биатлон

21:30 Мартен Фуркад: Хочу поблагодарить Бьорндалена за вдохновение 237 | Биатлон

21:14 Словак Петер Саган выиграл 3-й этап велогонки «Тиррено – Адриатико»; Гривко – 138-й (+Видео) 231 | Велоспорт

20:54 Британец Симон Йетц победил на 6-м этапе велогонки «Париж – Ницца» 186 | Велоспорт