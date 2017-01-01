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Пять украинских биатлонистов побегут в гонке преследования на этапе КМ в Контиолахти
Пять украинских биатлонистов побегут в гонке преследования на этапе КМ в КонтиолахтиСегодня, 11 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону состоится мужская гонка преследования на 12,5 км.

В составе сборной Украины в гонке примут участие пять биатлонистов, которые будут стартовать согласно занятым в спринте местам:

26. Дмитрий Пидручный +1.10
42. Артем Прима +1.36
47. Сергей Семенов +1.52
57. Александр Жирный +2.12
59. Владимир Семаков +2.15

Зарубежные соперники будут стартовать в следующем порядке:

1. Мартен Фуркад (Франция) – лидер общего зачета Кубка мира и зачета гонок преследования
2. Ондржей Моравец (Чехия) +0.01
3. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) +0.09
4. Йоханнес Бё (Норвегия) +0.12
5. Арнд Пайффер (Германия) +0.22
6. Симон Эдер (Австрия) +0.23
7. Андрей Расторгуев (Латвия) +0.25
8. Уле Эйнар Бьорндален (Норвегия) +0.30
9. Юлиан Эберхард (Пвстрия) +0.42
10. Михаэль Реш (Бельгия) +0.42
11. Доминик Ландертингер (Австрия)  +0.44
12. Роман Реес (Германия) +0.45
13. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) +0.48
14. Михал Крчмарж (Чехия) +0.52
15. Лукас Хофер (Италия) +0.54
16. Лоуэлл Бэйли  (США) +1.01
17. Доминик Виндиш (Италия) +1.03
18. Тимофей Лапшин (Корея) +1.04
19. Флориан Граф (Германия) +1.04
20. Клемен Бауэр (Словения) +1.05
21. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия) +1.07
22. Красимир Анев (Болгария) +1.07
23. Евгений Гараничев (Россия) +1.07
24. Симон Дестье (Франция) +1.09
25. Себастьян Самуэльссон (Швеция) +1.09
27. Матвей Елисеев (Россия) +1.10
28. Томас Каукенас (Литва) +1.12
29. Антон Шипулин (Россия) +1.14
30. Бенедикт Долль (Германия) +1.16
31. Даниэль Мезотич (Австрия) +1.17
32. Тарьей Б1 (Норвегия) +1.18
33. Владимир Илиев (Болгария) +1.19
34. Филипп Наврат (Германия) +1.21
35. Михал Шлезингр (Чехия) +1.22
36. Марио Дольдер (Швейцария) +1.22
37. Ян Савицкий (Казахстан) +1.24
38. Антон Бабиков (Россия) +1.28

Отметим, что в течение полутора минут гонку начнут 38 спортсмена. Полный список участников мужской гонки преследования можно посмотреть по ссылке.

Старт гонке будет дан в 13:00 по киевскому времени.

Напомним, в зачете Кубка мира в гонках преследования после семи гонок из девяти лидирует француз Мартен Фуркад (408 очков). В борьбе за Малый хрустальный глобус теоретически конкуренцию ему может составить россиянин Антон Шипулин (301). Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занимает 23-е место (124).
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