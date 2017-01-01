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Юлия Журавок – восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в Отепя
Юлия Журавок – восьмая в спринте на этапе Кубка IBU в ОтепяСегодня, 11 марта, в Отепя (Эстония) на восьмом этапе Кубка IBU состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Победила француженка Энора Латюльер, которая, несмотря на один штрафной круг опередила точно стрелявших соотечественницу Жюли Симон на 4,3 секунды и россиянку Анну Никулину на 13,4.

Лучшей среди украинок стала стрелявшая без промахов Юлия Журавок, занявшая 8-е место с отставанием от победительницы в 55,8 секунды. Кубковые очки заработала пробежавшая два штрафных круга Мария Кручова – 30-я. За пределами очковой зоны финишировали Яна Бондарь (5) – 58-я и Юлия Бригинец (1) – 74-я.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя (Эстония), 11 марта
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Энора Латюльер (Франция) – 23.17,4 (0+1) штрафной круг
2. Жюли Симон (Франция) +4,3 (0+0)
3. Анна Никулина (Россия) +13.,4 (0+0)
...
8. Юлия Журавок (Украина) - +55,8 (0+0)
30. Мария Кручова (Украина) -  +2.10,1 (1+1)
58. Яна Бондарь (Украина) -  +3.34,8 (2+3)
74. Юлия Бригинец (Украина) -  +4.49,2 (0+1)
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