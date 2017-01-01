Кайса Макарайнен: Сегодня был самый ужасный день в моей биатлонной жизни

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону финская биатлонистка Кайса Макарайнен в спринтерской гонке допустила четыре промаха и заняла лишь 49-е место. Макарайнен прокомментировала свое выступление.



«Сегодня был самый ужасный день в моей биатлонной жизни. Никогда не хотела пробежать одну из худших гонок в карьере перед домашними трибунами, но иногда такое происходит.



Сейчас я чувствую себя ужасно, мне очень жаль и я прошу прощения у всех, кто верил в меня. Но жизнь должна продолжаться», – написала Макарайнен в

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону финская биатлонистка Кайса Макарайнен в спринтерской гонке допустила четыре промаха и заняла лишь 49-е место. Макарайнен прокомментировала свое выступление.«Сегодня был самый ужасный день в моей биатлонной жизни. Никогда не хотела пробежать одну из худших гонок в карьере перед домашними трибунами, но иногда такое происходит.Сейчас я чувствую себя ужасно, мне очень жаль и я прошу прощения у всех, кто верил в меня. Но жизнь должна продолжаться», – написала Макарайнен в Instagram