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Мартен Фуркад: Хочу поблагодарить Бьорндалена за вдохновение

Мартен Фуркад: Хочу поблагодарить Бьорндалена за вдохновение

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку. Эта победа стала для Фуркада 62-й в карьере и 13-й в сезоне. Он побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству личных побед в сезоне (12).
В спринтерском зачете, после восьми гонок из девяти, Мартен Фуркад стал недосягаем для соперников в борьбе за Малый хрустальный глобус.
Победитель поделился эмоциями от своего успеха.

Мартен Фуркад: «Сразу после стрельбы я посмотрел на экран и увидел отставание в 5 секунд. Решил для себя, что такое небольшое отставание, с кругом штрафа, я смогу нагнать. Но на первой отсечке отставание было по-прежнему 5 секунд. Тут уже я сказал себе, что это конец. Видимо, Моравец сохранил много сил на последний круг и я его не догоню. Но на последней отметке было всего 2 секунды разницы, и я снова поверил в победу. Мне просто повезло, что я стартовал позади, это было большим преимуществом.

Я люблю трассу в Контиолахти, тут была моя первая победа в кубке мира. Условия на лыжне тут великолепные, особенно это важно в марте. Сегодня особенно горжусь тем, что победил трех ребят, которые не летали в Пхенчхан. Моя поездка была очень тяжелой, а самолет ужасным.

Я всегда помню момент, когда выиграл свой первый глобус в 2010 году в Осло. Стараюсь не забывать эти чувства. Поэтому сейчас я рад завоеванию Малого хрустального глобуса в спринте. Это важно и нельзя приуменьшать значимость достижения.

Хочу поблагодарить Уле-Эйнара за вдохновение. Ведь без его 12-ти побед в сезоне, скорее всего, не было бы и моих 13-ти».
По материалам: biathlon.com.ua
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