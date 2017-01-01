Мартен Фуркад: Хочу поблагодарить Бьорндалена за вдохновение

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону француз



Победитель поделился эмоциями от своего успеха.



Мартен Фуркад: «Сразу после стрельбы я посмотрел на экран и увидел отставание в 5 секунд. Решил для себя, что такое небольшое отставание, с кругом штрафа, я смогу нагнать. Но на первой отсечке отставание было по-прежнему 5 секунд. Тут уже я сказал себе, что это конец. Видимо, Моравец сохранил много сил на последний круг и я его не догоню. Но на последней отметке было всего 2 секунды разницы, и я снова поверил в победу. Мне просто повезло, что я стартовал позади, это было большим преимуществом.



Я люблю трассу в Контиолахти, тут была моя первая победа в кубке мира. Условия на лыжне тут великолепные, особенно это важно в марте. Сегодня особенно горжусь тем, что победил трех ребят, которые не летали в Пхенчхан. Моя поездка была очень тяжелой, а самолет ужасным.



Я всегда помню момент, когда выиграл свой первый глобус в 2010 году в Осло. Стараюсь не забывать эти чувства. Поэтому сейчас я рад завоеванию Малого хрустального глобуса в спринте. Это важно и нельзя приуменьшать значимость достижения.



Хочу поблагодарить Уле-Эйнара за вдохновение. Ведь без его 12-ти побед в сезоне, скорее всего, не было бы и моих 13-ти». Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл спринтерскую гонку . Эта победа стала для Фуркада 62-й в карьере и 13-й в сезоне. Он побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству личных побед в сезоне (12). В спринтерском зачете , после восьми гонок из девяти, Мартен Фуркад стал недосягаем для соперников в борьбе за Малый хрустальный глобус.Победитель поделился эмоциями от своего успеха.«Сразу после стрельбы я посмотрел на экран и увидел отставание в 5 секунд. Решил для себя, что такое небольшое отставание, с кругом штрафа, я смогу нагнать. Но на первой отсечке отставание было по-прежнему 5 секунд. Тут уже я сказал себе, что это конец. Видимо, Моравец сохранил много сил на последний круг и я его не догоню. Но на последней отметке было всего 2 секунды разницы, и я снова поверил в победу. Мне просто повезло, что я стартовал позади, это было большим преимуществом.Я люблю трассу в Контиолахти, тут была моя первая победа в кубке мира. Условия на лыжне тут великолепные, особенно это важно в марте. Сегодня особенно горжусь тем, что победил трех ребят, которые не летали в Пхенчхан. Моя поездка была очень тяжелой, а самолет ужасным.Я всегда помню момент, когда выиграл свой первый глобус в 2010 году в Осло. Стараюсь не забывать эти чувства. Поэтому сейчас я рад завоеванию Малого хрустального глобуса в спринте. Это важно и нельзя приуменьшать значимость достижения.Хочу поблагодарить Уле-Эйнара за вдохновение. Ведь без его 12-ти побед в сезоне, скорее всего, не было бы и моих 13-ти».