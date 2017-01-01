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Украинские биатлонистки сохранили 3-е место в Кубке наций, Джима потеряла одну позицию в общем зачете КМ
Украинские биатлонистки сохранили 3-е место в Кубке наций, Джима потеряла одну позицию в общем зачете КМСегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка.

Победила норвежка Тирил Экхофф, второй стала немка Лаура Дальмайер, третьей - белоруска Дарья Домрачева.
Лучшая из украинок Анастасия Меркушина, заняла 30-е место. Ирина Варвинец была 33-й, Юлия Джима – 34-й.

В общем зачете Кубка мира после 22-х гонок лидирует немка Лаура Дальмайер (1077 очков), которая в борьбе за Большой хрустальный глобус на 138 очков опережает чешку Габриэлу Коукалову (939), на третьем месте  финка Кайса Макарайнен (873).
Юлия Джима потеряла одну позицию и опустилась на 9-е место (535).

В Кубке наций тройка лидеров осталась неизменной. Первая – Германия (6825), вторая – Франция (6443), третья – Украина (5650).

В спринтерском зачете, после восьми гонок из девяти,  на первое место вышла Лаура Дальмайер (362), на второе поднялась Габриэла Коукалова (334), при этом обе сместили с первой позицииа финку Кайсу Макарайнен (323), которая в сегодняшнем спринте кубковых очков не заработала, финишировав на 49-м месте.
Юлия Джима осталась 13-й (160).

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 10 марта
Женщины. Общий зачет Кубка мира (после 22-х гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1077 очков
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 939
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 873
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 743
5. Доротея Вирер (Италия) – 647
6. Анаис Шевалье (Франция) -613
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 695
8. Жюстин Бреза (Франция) – 545
9. Юлия ДЖИМА (Украина) – 535
10. Сюзан Данкли (США) – 508

29 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 247
37 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 184
43 (42). Ирина Варвинец (Украина) – 139
74 (72). Юлия Журавок (Украина) – 37
75 (73). Валентина Семеренко (Украина) - 24
78 (77). Яна Бондарь (Украина) – 23

Кубок наций
1. Германия  –  6825 очков
2. Франция – 6443
3. УКРАИНА – 5650
4. Чехия – 5532
5. Италия – 5492
6. Норвегия – 5242
7. Россия – 5164
8. Швеция – 5135
9. Беларусь – 4848
10. Польша – 4376

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после восьми гонок)
1. Лаура Дальмайер (Германия) – 362 очка
2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 334
3. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 323
4. Мари Дорен Абер (Франция) – 273
5. Анаис Шевалье (Франция) – 260
6. Тирил Экхоф – (Норвегия) - 248
7. Франциска Хильдебрант (Германия) – 235
8. Жюстин Бреза (Франция) – 227
9. Доротея Вирер (Италия) – 224
10. Сюзан Данкли (США) - 192

13 (13). Юлия Джима (Украина) – 160
28 (30). Анастасия Меркушина (Украина) - 92
33 (29). Елена Пидгрушная (Украина) – 81
45 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 48
68 (65). Яна Бондарь (Украина) – 15
70 (67). Валентина Семеренко (Украина) – 11
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