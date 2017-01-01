Украинские биатлонистки сохранили 3-е место в Кубке наций, Джима потеряла одну позицию в общем зачете КМ

Биатлон. Кубок мира2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 10 марта

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка.Победила норвежка Тирил Экхофф, второй стала немка Лаура Дальмайер, третьей - белоруска Дарья Домрачева.Лучшая из украинок Анастасия Меркушина, заняла 30-е место. Ирина Варвинец была 33-й, Юлия Джима – 34-й.после 22-х гонок лидирует немка Лаура Дальмайер (1077 очков), которая в борьбе за Большой хрустальный глобус на 138 очков опережает чешку Габриэлу Коукалову (939), на третьем месте финка Кайса Макарайнен (873).Юлия Джима потеряла одну позицию и опустилась на 9-е место (535).тройка лидеров осталась неизменной. Первая – Германия (6825), вторая – Франция (6443), третья – Украина (5650)., после восьми гонок из девяти,на первое место вышла Лаура Дальмайер (362), на второе поднялась Габриэла Коукалова (334), при этом обе сместили с первой позицииа финку Кайсу Макарайнен (323), которая в сегодняшнем спринте кубковых очков не заработала, финишировав на 49-м месте.Юлия Джима осталась 13-й (160).1. Лаура Дальмайер (Германия) – 1077 очков2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 9393. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 8734. Мари Дорен Абер (Франция) – 7435. Доротея Вирер (Италия) – 6476. Анаис Шевалье (Франция) -6137. Франциска Хильдебрант (Германия) – 6958. Жюстин Бреза (Франция) – 54510. Сюзан Данкли (США) – 50829 (27). Елена Пидгрушная (Украина) – 24737 (37). Анастасия Меркушина (Украина) – 18443 (42). Ирина Варвинец (Украина) – 13974 (72). Юлия Журавок (Украина) – 3775 (73). Валентина Семеренко (Украина) - 2478 (77). Яна Бондарь (Украина) – 231. Германия – 6825 очков2. Франция – 64434. Чехия – 55325. Италия – 54926. Норвегия – 52427. Россия – 51648. Швеция – 51359. Беларусь – 484810. Польша – 43761. Лаура Дальмайер (Германия) – 362 очка2. Габриэла Коукалова (Чехия) – 3343. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 3234. Мари Дорен Абер (Франция) – 2735. Анаис Шевалье (Франция) – 2606. Тирил Экхоф – (Норвегия) - 2487. Франциска Хильдебрант (Германия) – 2358. Жюстин Бреза (Франция) – 2279. Доротея Вирер (Италия) – 22410. Сюзан Данкли (США) - 19213 (13). Юлия Джима (Украина) – 16028 (30). Анастасия Меркушина (Украина) - 9233 (29). Елена Пидгрушная (Украина) – 8145 (45). Ирина Варвинец (Украина) – 4868 (65). Яна Бондарь (Украина) – 1570 (67). Валентина Семеренко (Украина) – 11