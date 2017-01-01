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Норвежка Экхофф выиграла спринт на этапе КМ в Контиолахти; Меркушина – 30-я

Тирил Экхофф (Норвегия)

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) на восьмом этапе Кубка мира по биатлону прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Победила норвежка Тирил Экхофф, пройдя дистанцию за 19 минут 18,4 секунды и опередив на 18,3 секунды немку Лауру Дальмайер, на 20,4 – белоруску Дарью Домрачеву. Экхофф и Домрачева стреляли точно, Дальмайер пробежала один штрафной круг.

Участницами цветочной церемонии стали американка Сюзан Данкли (1 промах), итальянка Лиза Витоцци (0) и француженка Селия Эмонье (1).

Лучшей среди украинских биатлонисток стала Анастасия Меркушина, которая закрыла все мишени и с отставанием в 1 минуту 15,5 секунды, заняла 30-е место. Ирина Варвинец с точной стрельбой была 33-й - +1.21,0. В очковой зоне финишировала и Юлия Джима, пробежавшая один штрафной круг - 34-я +1.23,1. Не заработали очков Ольга Абрамова (1 промах) – 42-я и точно стрелявшая Надежда Белкина  - 44-я.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 10 марта
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Тирил Экхофф (Норвегия) – 19.18,4 (0+0)
2. Лаура Дальмайер (Германия) - +18,3 (0+1)
3. Дарья Домрачева (Беларусь) - +20,4 (0+0)
4. Сюзан Данкли (США) - +34,9 (1+0)
5. Лиза Виттоцци (Италия) - +37,0 (0+0)
6. Селия Эмонье (Франция) - +39,8 (0+1)

30. Анастасия Меркушина (Украина) - +1.15,5 (0+0)
33. Ирина Варвинец (Украина) - +1.21,0 (0+0)
34. Юлия Джима (Украина) - +1.23,1 (1+0)
42. Ольга Абрамова (Украина) - +1.36,4 (0+1)
44. Надежда Белкина (Украина) - +1.38,0 (0+0)
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