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Мужская сборная Украины по биатлону удерживает 6-е место в Кубке наций
Мужская сборная Украины по биатлону удерживает 6-е место в Кубке нацийСегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской спринтерской гонкой.

Победил француз Мартен Фуркад, вторым стал чех Ондржей Моравец, треттим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен.
Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 26-е место.

В общем зачете Кубка мира после 22-х гонок свое лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (1188 очков), который ранее досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса. На втором месте россиянин Антон Шипулин (774), на третьем – немец Симон Шемпп (673), пропустивший сегодняшний спринт. На третью строчку также претендуют норвежец Йоханнес Бё (664) и австриец Юлиан Эберхард (653).
Дмитрий Пидручный поднялся на 22-е место и обошел Сергея Семенова, опустившегося на 24-е.

В Кубке наций продолжает лидировать сборная Германии (6699), опережая на 69 очков команду Франции. На третьем месте Россия (6544).
Сборная Украины удерживает 6-е место (5636).

В спринтерском зачете, после восьми гонок из девяти, Мартен Фуркад (430) стал недосягаем для соперников в борьбе за Малый хрустальный глобус. На втором месте австриец Юлиан Эберхард (314), на третьем – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (255), которого преследует немец Арнд Пайффер (248).
Дмитрий Пидручный потерял две позиции и опустился на 17-е место, Сергей Семенов – с 25-го на 30-е.
 
Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 10 марта
Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 22--х гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 1188 очков
2. Антон Шипулин (Россия) – 774
3. Симон Шемпп (Германия) – 673
4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 664
5. Юлиан Эберхард (Австрия) – 653
6. Арнд Пайффер (Германия) – 620
7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 595
8. Лоуэд Бэйли (США) – 583
9. Эрик Лессер (Германия) – 581
10. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 530

22 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 342
24  (22). Сергей Семенов (Украина)  - 337
37 (37). Артем Прима (Украина)  – 181
50 (48). Владимир Семаков (Украина) – 90
66 (66). Виталий Кильчицкий (Украина)  – 39

Кубок наций
1. Германия – 6699 очков
2. Франция – 6630
3. Россия – 6544
4. Норвегия – 6497
5. Австрия – 6233
6. УКРАИНА – 5636
7. Чехия – 5556
8. Италия – 4991
9. Швейцария – 4861
10. США – 4742

Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после восьми гонок)
1. Мартен Фуркад (Франция) – 430 очков
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 314
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 255
4. Арнд Пайффер (Германия) – 248
5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 218
6. Лоуэл Бэйли (США) – 217
7. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 209
8. Антон Шипулин (Россия) – 200
9. Бенедикт Долль (Германия)  – 192
10. Симон Шемпп (Германия) – 192
 …
17 (15). Дмитрий Пидручный (Украина) – 140
30 (25). Сергей Семенов (Украина) –99
40 (35). Артем Прима (Украина) – 78
50 (47). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39
69 (67). Владимир Семаков (Украина) – 13
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