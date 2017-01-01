Мужская сборная Украины по биатлону удерживает 6-е место в Кубке наций

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской спринтерской гонкой.





Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 26-е место.



В общем зачете Кубка мира после 22-х гонок свое лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (1188 очков), который ранее досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса. На втором месте россиянин Антон Шипулин (774), на третьем – немец Симон Шемпп (673), пропустивший сегодняшний спринт. На третью строчку также претендуют норвежец Йоханнес Бё (664) и австриец Юлиан Эберхард (653).

Дмитрий Пидручный поднялся на 22-е место и обошел Сергея Семенова, опустившегося на 24-е.



В Кубке наций продолжает лидировать сборная Германии (6699), опережая на 69 очков команду Франции. На третьем месте Россия (6544).

Сборная Украины удерживает 6-е место (5636).



В спринтерском зачете, после восьми гонок из девяти, Мартен Фуркад (430) стал недосягаем для соперников в борьбе за Малый хрустальный глобус. На втором месте австриец Юлиан Эберхард (314), на третьем – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (255), которого преследует немец Арнд Пайффер (248).

Дмитрий Пидручный потерял две позиции и опустился на 17-е место, Сергей Семенов – с 25-го на 30-е.



Биатлон. Кубок мира 2016/2017. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 10 марта

Мужчины. Общий зачет Кубка мира (после 22--х гонок)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 1188 очков

2. Антон Шипулин (Россия) – 774

3. Симон Шемпп (Германия) – 673

4. Йоханнес Бё (Норвегия) – 664

5. Юлиан Эберхард (Австрия) – 653

6. Арнд Пайффер (Германия) – 620

7. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 595

8. Лоуэд Бэйли (США) – 583

9. Эрик Лессер (Германия) – 581

10. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 530

…

22 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 342

24 (22). Сергей Семенов (Украина) - 337

37 (37). Артем Прима (Украина) – 181

50 (48). Владимир Семаков (Украина) – 90

66 (66). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39



Кубок наций

1. Германия – 6699 очков

2. Франция – 6630

3. Россия – 6544

4. Норвегия – 6497

5. Австрия – 6233

6. УКРАИНА – 5636

7. Чехия – 5556

8. Италия – 4991

9. Швейцария – 4861

10. США – 4742



Зачет Кубка мира в спринтерских гонках (после восьми гонок)

1. Мартен Фуркад (Франция) – 430 очков

2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 314

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 255

4. Арнд Пайффер (Германия) – 248

5. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 218

6. Лоуэл Бэйли (США) – 217

7. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 209

8. Антон Шипулин (Россия) – 200

9. Бенедикт Долль (Германия) – 192

10. Симон Шемпп (Германия) – 192

…

17 (15). Дмитрий Пидручный (Украина) – 140

30 (25). Сергей Семенов (Украина) –99

40 (35). Артем Прима (Украина) – 78

50 (47). Виталий Кильчицкий (Украина) – 39

69 (67). Владимир Семаков (Украина) – 13 Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской спринтерской гонкой. Победил француз Мартен Фуркад , вторым стал чех Ондржей Моравец, треттим – норвежец Эмиль Хегле Свендсен.Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 26-е место.после 22-х гонок свое лидерство укрепил француз Мартен Фуркад (1188 очков), который ранее досрочно стал обладателем Большого хрустального глобуса. На втором месте россиянин Антон Шипулин (774), на третьем – немец Симон Шемпп (673), пропустивший сегодняшний спринт. На третью строчку также претендуют норвежец Йоханнес Бё (664) и австриец Юлиан Эберхард (653).Дмитрий Пидручный поднялся на 22-е место и обошел Сергея Семенова, опустившегося на 24-е.продолжает лидировать сборная Германии (6699), опережая на 69 очков команду Франции. На третьем месте Россия (6544).Сборная Украины удерживает 6-е место (5636).после восьми гонок из девяти, Мартен Фуркад (430) стал недосягаем для соперников в борьбе за Малый хрустальный глобус. На втором месте австриец Юлиан Эберхард (314), на третьем – норвежец Эмиль Хегле Свендсен (255), которого преследует немец Арнд Пайффер (248).Дмитрий Пидручный потерял две позиции и опустился на 17-е место, Сергей Семенов – с 25-го на 30-е.1. Мартен Фуркад (Франция) – 1188 очков2. Антон Шипулин (Россия) – 7743. Симон Шемпп (Германия) – 6734. Йоханнес Бё (Норвегия) – 6645. Юлиан Эберхард (Австрия) – 6536. Арнд Пайффер (Германия) – 6207. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 5958. Лоуэд Бэйли (США) – 5839. Эрик Лессер (Германия) – 58110. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - 53022 (24). Дмитрий Пидручный (Украина) – 34224 (22). Сергей Семенов (Украина) - 33737 (37). Артем Прима (Украина) – 18150 (48). Владимир Семаков (Украина) – 9066 (66). Виталий Кильчицкий (Украина) – 391. Германия – 6699 очков2. Франция – 66303. Россия – 65444. Норвегия – 64975. Австрия – 62337. Чехия – 55568. Италия – 49919. Швейцария – 486110. США – 47421. Мартен Фуркад (Франция) – 430 очков2. Юлиан Эберхард (Австрия) – 3143. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – 2554. Арнд Пайффер (Германия) – 2485. Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 2186. Лоуэл Бэйли (США) – 2177. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) – 2098. Антон Шипулин (Россия) – 2009. Бенедикт Долль (Германия) – 19210. Симон Шемпп (Германия) – 19217 (15). Дмитрий Пидручный (Украина) – 14030 (25). Сергей Семенов (Украина) –9940 (35). Артем Прима (Украина) – 7850 (47). Виталий Кильчицкий (Украина) – 3969 (67). Владимир Семаков (Украина) – 13