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Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 26-й

Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 26-й

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской спринтерской гонкой на 10 км.

Победил француз Мартен Фуркад, который прошел дистанцию за 22 минуты 17 секунд и, несмотря на один промах, опередил точно стрелявших чеха Ондржей Моравеца на 0,6 секунды, норвежца Эмиля Хегле Свендсена – на 9,4 секунды.

Эта победа стала для Фуркада 62-й в карьере и 13-й в сезоне. Он побил рекорд норвежца Уле Эйнара Бьорндалена по количеству личных побед в сезоне (12).

В цветочную церемонию заехали, стрелявшие без промахов норвежец Йоханнес Бё и немец Арнд Пайффер, а также австриец Симон Эдер, пробежавший один штрафной круг.

Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который пробежал один штрафной круг и с отставанием в 1 минуту 10,4 секунды занял 26-е место.
Остальные четыре украинцы финишировали за пределами очковой зоны: Артем Прима (1 промах) – 42-й, Сергей Семенов (3) – 47-й, Александр Жирный (2) – 57-й, Владимир Семаков (2) – 59-й.

На лыжне быстрее всех был Мартен Фуркад -20 минут 10,1 секунды, а лучший из украинцев Сергей Семенов проиграл французу 1.07,6.

Быстрее всех стрелял австриец Симон Эдер (1 промах), затратив на огневых рубежах 41,2 секунды. Дмитрий Пидручный (1) - 50,8 секунды. 

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти (Финляндия). 10 марта
Мужчины. Спринт. 10 км, два огневых рубежа.
1. Мартен Фуркад (Франция) – 22.17,0 (0+1)
2. Ондржей Моравец (Чехия) - +0,6 (0+0)
3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) - +9,4 (0+0)
4. Йоханнес Бё (Норвегия) - +12,1 (0+0)
5. Арнд Пайффер (Германия) - +22,3 (0+0)
6. Симон Эдер (Австрия) - +2300 (0+1)

26. Дмитрий Пидручный (Украина) - +1.10,4 (0+1)
42. Артем Прима (Украина) - +1.36,0 (0+1)
47. Сергей Семенов (Украина) - +1.51,9 (1+2)
57. Александр Жирный (Украина) - +2.11,5 (0+2)
59. Владимир Семаков (Украина) - +2.15,1 (0+2)

Лыжный ход
1. Мартен Фуркад (Франция) – 20.10,1
2. Юлиан Эберхард (Австрия) – +19,9
3. Ондржей Моравец (Чехия) – +23,8

5. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – +29,1
27. Сергей Семенов (Украина) - +1.07,6
35. Дмитрий Пидручный (Украина) – 1.13,1
53. Артем Прима (Украина) - +1.33,6
57. Александр Жирный (Украина) - +1.38,7
61. Владимир Семаков (Украина) - +1.41,0

Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 41,2 (1)
2. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 43,7 (1)
3. Михаэль Реш (Бельгия) – 44,0 (0)
...
14. Дмитрий Пидручный (Украина) – 50,8 (1)
17. Ондржей Моравец (Чехия) – 51,6 (0)
24. Эмиль Хегле Свенсен (Норвегия) – 52,4 (0)
30. Сергей Семенов (Украина) -53,8 (3)
32. Артем Прима (Украина) – 54,0 (1)
74. Александр Жирный (Украина) – 1.00,3 (2)
91. Владимир Семаков (Украина) – 1.06,0 (2)
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