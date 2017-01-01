Мартен Фуркад выиграл спринт на этапе КМ в Контиолахти; Пидручный – 26-й

Сегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону стартовал мужской спринтерской гонкой на 10 км.
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