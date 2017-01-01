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Джима, Варвинец, Меркушина, Абрамова и Белкина побегут в спринте на этапе КМ в Контиолахти
Джима, Варвинец, Меркушина, Абрамова и Белкина побегут в спринте на этапе КМ в КонтиолахтиСегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) стартует восьмой этап Кубка мира по биатлону.

В женской спринтерской гонке на 7,5 км сборную Украины будут представлять пять спортсменок, которые получили следующие стартовые номера:
13-й. Юлия Джима
17-й. Ирина Варвинец
35-й. Анастасия Меркушина
63-й. Ольга Абрамова
79-й. Надежда Белкина

Основные зарубежные соперницы будут стартовать в следующей очередности:

1. Жюстин Бреза (Франция)
2. Габриэла Коукалова (Чехия)
5. Доротея Вирер (Италия)
8. Селина Гаспарин (Швейцария)
9. Алексия Рунггальдир (Италия)
12. Франциска Хильдебранд (Германия)
15. Анаис Шевалье (Франция)
16. Вероника Виткова (Чехия)
18. Лиза Тереза Хаузер (Австрия)
19. Кайса Макарайнен (Финляндия) – лидер спринтерского зачета Кубка мира
21. Мари Дорен Абер (Франция)
23. Ева Пускарчикова (Чезхия)
24. Марте Ульсбю (Норвегия)
26. Тирил Экхофф (Норвегия)
27. Лаура Дальмайер (Германия) – лидер общего зачета Кубка мира
30. Ванесса Хинц (Германия)
31. Моника Хойниш (Польша)
32. Дарья Домрачева (Беларусь)
33. Сюзан Данкли (США)
34. Марен Хаммершмидт (Германия)
43. Анаис Бескон (Франция)
44. Федерика Санфилиппо (Италия)
45. Люция Харватова (Чехия)
48. Ирина Старых (Россия)
49. Надежда Скардино (Беларусь)
52. Селия Эмонье (Франци)
60. Надин Хорхлер (Германия)
65. Анастасия Кузьмина (Словакия)
78. Сюнневе Сулемдал (Норвегия)
94. Дарья Виролайнен (Россия)
95. Надежда Писарева (Беларусь)

Всего в гонке примут участие 97 спортсменок. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке. Отметим, что большинство сильнейших биатлонисток начнут гонку в первой стартовой группе.

Старт женскому спринту будет дан в 18:45 по киевскому времени.

Отметим, что это предпоследняя женская спринтерская гонка в рамках Кубка мира-2016/2017.

Возглавляет спринтерский зачет финка Кайса Макарайнен (323 очка). С ней за Малый хрустальный глобус ведут борьбу немка Лаура Дальмайер (308) и чешка Габриэла Коукалова (306).
Лучшая из украинок Юлия Джима занимает 13-е место (153).
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