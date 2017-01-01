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Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в Контиолахти
Пять украинских биатлонистов побегут в спринте на этапе КМ в КонтиолахтиСегодня, 10 марта, в Контиолахти (Финляндия) восьмой этап Кубка мира по биатлону стартует мужской спринтерской гонкой на 10 км.

Сборную Украины будут представлять пять спортсменов, которые получили следующие стартовые номера:
8-й. Дмитрий Пидручный
12-й. Сергей Семенов
46-й. Артем Прима
58-й. Владимир Семаков
87-й. Александр Жирный

Основные зарубежные соперники будут стартовать в следующей очередности:

1. Флориан Граф (Германия)
2. Михал Крчмарж (Чехия)
3. Йоханнес Бё  (Норвегия)
4. Матвей Елисеев  (Россия)
10. Доминик Ландертингер (Австрия)
15. Тарьей Бё  (Норвегия)
18. Симон Дестье  (Франция)
20. Эмиль Хегле Свендсен  (Норвегия)
22. Арнд Пайффер (Германия)
23. Уле Эйнар Бьорндален  (Норвегия
24. Ондржей Моравец (Чехия)
25. Ларс Хельге Биркеланд (Норвегия)
27. Антон Шипулин (Россия)
28. Лоуэлл Бэйли (США)
29. Доминик Виндиш (Италия)
30. Евгений Гараничев (Россия)
31. Михал Шлезингр (Чехия)
32. Фредрик Линдстрем (Швеция)
33. Максим Цветков (Россия)
36. Жан-Гийом Беатрикс (Франция)
38. Мартен Фуркад (Франция) – лидер спринтерского и общего зачета Кубка мира
40. Юлиан Эберхард (Австрия)
41. Бенедикт Долль (Германия)
42. Андрей Расторгуев (Латвия)
43. Кентен Фильон-Майе (Франция)
44. Лукас Хофер (Италия)
45. Симон Эдер (Австрия)
47. Владимир Илиев (Болгария)
50. Клемен Бауэр (Словения)
51. Мартин Отченаш (Словакия)
52. Симон Фуркад (Франция)
57. Красимир Анев (Болгария)
74. Антон Бабиков (Россия)
80. Тимофей Лапшин (Корея)
88. Ярослав Соукуп

Всего в гонке примет участие 101 спортсмен. Полный стартовый лист можно посмотреть по ссылке. Отметим, что большинство сильнейших биатлонистов начнут гонку в первой и второй стартовых группах.

Старт мужскому спринту будет дан в 15:30 по киевскому времени.

Отметим, что это предпоследняя мужская спринтерская гонка в рамках Кубка мира-2016/2017.
Возглавляет спринтерский зачет француз Мартен Фуркад (370 очков), на втором месте австриец Джулиан Эберхард (282), на третьем – немец Арнд Пайффер (208). Лучший из украинцев – Дмитрий Пидручный занимает 15-е место (125).
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