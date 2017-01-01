Россиянин Логинов победил в спринте на этапе Кубка IBU; Доценко – 23-й

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя (Эстония), 9 марта

Сегодня, 9 марта, в Отепя (Эстония) на восьмом этапе Кубка IBU состоялась мужская спринтерская гонка на 10 км.Два первых места заняли россияне. Победил Александр Логинов, опередив на 12,4 секунды Алексея Волкова, на 27,9- норвежца Хенрика Л’Аби-Лунда. Волков стрелял точно, Логинов пробежал один штрафной круг, Л’Аби-Лунд – два.Лучшим среди пяти украинских биатлонистов стал Андрей Доценко, который с двумя промахами и отставанием в 1 минуту 36,5 секунды, занял 23-е место. В зачетной зоне финишировали Максим Ивко (1 промах) – 27-й и Руслан Ткаленко (1) – 35-й. Не заработали очков Денис Носыко (2) – 46-й и Артем Тищенко (2) – 67-й.На лыжне быстрее всех был Логинов – 23.11,1, а лучшим среди украинцев – Ткаленко - +59,5.Быстрее всех стрелял, занявший 49-е место чех Томаш Вожик (3 промаха) – 45,2 секунды. Самым скорострельным среди украинцев был Ивко (1) – 50,6 секунды.1. Александр Логинов (Россия) – 25.14,0 (0+1 штрафной круг)2. Алексей Волков (Россия) – отставание 12,4 (0+0)3. Хенрик Л’Аби-Лунд (Норвегия) – + 27,9 (1+1)23. Андрей Доценко (Украина) - +1.36,5 (1+1)27. Максим Ивко (Украина) - +1.47,5 (1+0)35. Руслан Ткаленко (Украина) - +2.10,0 (1+3)46. Денис Насыко (Украина) - +2.46,3 (0+2)67. Артем Тищенко (Украина) - +3.38,4 (0+2)