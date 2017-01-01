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Россиянка Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU; Вита Семеренко - девятая

Россиянка Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU; Вита Семеренко - девятая

Сегодня, 9 марта, в Отепя (Эстония) на восьмом этапе Кубка IBU состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.

Победила россиянка Анастасия Загоруйко, которая несмотря на один штрафной круг, опередила точно стрелявших австрийку Джулию Швайгер на 5,8 секунды, свою соотечественницу Анну Никулину на 7,0.

Лучшей среди украинок была Вита Семеренко, которая закрыла все мишени и с отставанием 29,7 секунды, заняла 9-е место. Топ-10 замкнула точно стрелявшая Юлия Журавок - +31,7.
Остальные украинки финишировали за пределами очковой зоны: Мария Кручова (3 промаха) – 46-я, Яна Бондарь (3) – 57-я, Юлия Бригинец (2) – 64-я.

Биатлон. Кубок IBU. Восьмой этап. Отепя (Эстония), 9 марта
Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.
1. Анастасия Загоруйко (Россия) – 22.09,7 (0+1 штрафной круг)
2. Джулия Швайгер (Австрия) – отставание 5,8 (0+0)
3. Анна Никулина (Россия) – + 7,0 (0+0)
4. Валерия Васнецова (Россия) – + 11,6 (1)

9. Вита Семеренко (Украина) - +29,7 (0+0)
10. Юлия Журавок (Украина) - +31,7 (0+0)
46. Мария Кручова (Украина) - +2.20,.9 (1+2)
57. Яна Бондарь (Украина) - +2.40,6 (0+3)
64. Юлия Бригинец (Украина) - +2.58,8 (1+1)
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