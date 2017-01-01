Россиянка Загоруйко выиграла спринт на этапе Кубка IBU; Вита Семеренко - девятая

Сегодня, 9 марта, в Отепя (Эстония) на восьмом этапе Кубка IBU состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.
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