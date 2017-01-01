Кривонос и Дудченко – победители гонок преследования на чемпионате Украины по биатлону

В западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) состоялись гонки преследования в рамках чемпионата Украины по биатлону.



Среди женщин первенствовала Анна Кривонос (5), второй финишировала Валерия Дмитренко (5) с отставанием 2 минуты 9,9 секунды. Тройку призеров замкнула Марьяна Брыкайло (5) - +4.10,4



У мужчин победил Антон Дудченко (1 промах), опередив на 51,9 секунды Тараса Лесюка (5), на 1 минуту 14,5 секунды Антона Мигду (2).



Биатлон. Чемпионат Украины. 8 марта

Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км, четыре огневых рубежа.

1 (1-й в спринте). Антон Дудченко – 32.08,2 (0+1+0+0 штрафных кругов)

2 (2). Тарас Лесюк - +51,9 (0+1+3+1)

3 (5). Антон Мигда - +1.14,5 (0+1+0+1)

4. Назарий Цебринский - +2.24,3 (1+1+2+1)

5. Александр Морьев - +2.27,4 (1+0+0+1)

6. Виталий Труш - +2.32,0 (2+1+2+2)



Женщины. Гонка преследования. 10 км, четыре огневых рубежа.

1 (1-я в спринте). Анна Кривонос – 30.26,7 (1+0+1+3)

2 (2). Валерия Дмитренко - +2.09,9 (1+0+2+2)

3 (6). Марьяна Брыкайло - +4.10,4 (2+0+2+1)

4 (3). Кристина Ковалева - +4.20,7 (1+0+1+4)

5. Анна Сытник - +5.13,7 (2+1+2+1)

6. Любовь Кипяченкова - +6.23,7 (1+2+2+2)

В западном реабилитационно-спортивном центре (Сянки / Яворов) состоялись гонки преследования в рамках чемпионата Украины по биатлону.Среди женщин первенствовала Анна Кривонос (5), второй финишировала Валерия Дмитренко (5) с отставанием 2 минуты 9,9 секунды. Тройку призеров замкнула Марьяна Брыкайло (5) - +4.10,4У мужчин победил Антон Дудченко (1 промах), опередив на 51,9 секунды Тараса Лесюка (5), на 1 минуту 14,5 секунды Антона Мигду (2).1 (1-й в спринте). Антон Дудченко – 32.08,2 (0+1+0+0 штрафных кругов)2 (2). Тарас Лесюк - +51,9 (0+1+3+1)3 (5). Антон Мигда - +1.14,5 (0+1+0+1)4. Назарий Цебринский - +2.24,3 (1+1+2+1)5. Александр Морьев - +2.27,4 (1+0+0+1)6. Виталий Труш - +2.32,0 (2+1+2+2)1 (1-я в спринте). Анна Кривонос – 30.26,7 (1+0+1+3)2 (2). Валерия Дмитренко - +2.09,9 (1+0+2+2)3 (6). Марьяна Брыкайло - +4.10,4 (2+0+2+1)4 (3). Кристина Ковалева - +4.20,7 (1+0+1+4)5. Анна Сытник - +5.13,7 (2+1+2+1)6. Любовь Кипяченкова - +6.23,7 (1+2+2+2)