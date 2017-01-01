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Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя. Фото biathlon.com.ua

Сегодня, 8 марта, в эстонском Отепя стартовал заключительный этап Кубка IBU. Состоялась классическая смешанная эстафета.

Украинцы Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко в борьбе за бронзу опередили на 0,5 секунды россиян. Украинцы использовали 12 дополнительных патронов, россияне – одиннадцать, при этом обе команды пробежали по одному штрафному кругу.

Победила команда Германии, которая избежала штрафных кругов и опередила на 20,8 секунды норвежцев, пробежавших один штрафной круг.

Результаты украинцев на этапах:
1-й этап – Вита Семеренко – четвертая +9,5 (0+2)
2-й этап – Яна Бондарь – первая (0+2)
3-й этап - Андрей Доценко – второй +0,2 (0+3)
4-й этап - Руслан Ткаленко – третий +39,9 (1+5)

Биатлон. Кубок IBU. Отепя (Эстония). 8 марта
Смешанная эстафета
1. Германия (Каролин Хорхлер, Марион Дайгентеш, Маттиас Дорфер, Давид Цобель) – 1.14.34,6 (0+7)
2. Норвегия (Каролин Эрдаль, Сигрид Бильстад Нерасен, Синдре Петтерсен, Фредрик Гьессбакк) - +20,8 (1+6)
3.  Украина (Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко) - +39,9 (1+12)
4. Россия - +40,4 (1+11)
5. Франция - +2.46,0 (0+15)
6. Швеция - +2.57,4 (0+13)
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