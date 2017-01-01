Украинцы – бронзовые призеры в смешанной эстафете на этапе Кубка IBU в Отепя

Сегодня, 8 марта, в эстонском Отепя стартовал заключительный этап Кубка IBU. Состоялась классическая смешанная эстафета.



Украинцы Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко в борьбе за бронзу опередили на 0,5 секунды россиян. Украинцы использовали 12 дополнительных патронов, россияне – одиннадцать, при этом обе команды пробежали по одному штрафному кругу.



Победила команда Германии, которая избежала штрафных кругов и опередила на 20,8 секунды норвежцев, пробежавших один штрафной круг.



Результаты украинцев на этапах:

1-й этап – Вита Семеренко – четвертая +9,5 (0+2)

2-й этап – Яна Бондарь – первая (0+2)

3-й этап - Андрей Доценко – второй +0,2 (0+3)

4-й этап - Руслан Ткаленко – третий +39,9 (1+5)



Биатлон. Кубок IBU. Отепя (Эстония). 8 марта

Смешанная эстафета

1. Германия (Каролин Хорхлер, Марион Дайгентеш, Маттиас Дорфер, Давид Цобель) – 1.14.34,6 (0+7)

2. Норвегия (Каролин Эрдаль, Сигрид Бильстад Нерасен, Синдре Петтерсен, Фредрик Гьессбакк) - +20,8 (1+6)

3. Украина (Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко, Руслан Ткаленко) - +39,9 (1+12)

4. Россия - +40,4 (1+11)

5. Франция - +2.46,0 (0+15)

6. Швеция - +2.57,4 (0+13) Сегодня, 8 марта, в эстонском Отепя стартовал заключительный этап Кубка IBU. Состоялась классическая смешанная эстафета.Украинцы Вита Семеренко, Яна Бондарь, Андрей Доценко и Руслан Ткаленко в борьбе за бронзу опередили на 0,5 секунды россиян. Украинцы использовали 12 дополнительных патронов, россияне – одиннадцать, при этом обе команды пробежали по одному штрафному кругу.Победила команда Германии, которая избежала штрафных кругов и опередила на 20,8 секунды норвежцев, пробежавших один штрафной круг.1-й этап – Вита Семеренко – четвертая +9,5 (0+2)2-й этап – Яна Бондарь – первая (0+2)3-й этап - Андрей Доценко – второй +0,2 (0+3)4-й этап - Руслан Ткаленко – третий +39,9 (1+5)1. Германия (Каролин Хорхлер, Марион Дайгентеш, Маттиас Дорфер, Давид Цобель) – 1.14.34,6 (0+7)2. Норвегия (Каролин Эрдаль, Сигрид Бильстад Нерасен, Синдре Петтерсен, Фредрик Гьессбакк) - +20,8 (1+6)4. Россия - +40,4 (1+11)5. Франция - +2.46,0 (0+15)6. Швеция - +2.57,4 (0+13)