Анна Кривонос победила в спринте на чемпионате Украины по биатлону

Сегодня, 7 марта, на чемпионате Украины по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.



Победила Анна Кривонос, которая, несмотря на четыре промаха опередила на 7,9 секунды, промахнувшуюся один раз Валерию Дмитренко. Тройку призероа замкнула, пробежавшая два штрафних круга, Кристина Ковалева с отставанием от победительницы в 1 минуту 31,5 секунды.



Биатлон. Чемпионат Украины. 7 марта

Женщины. Спринт. 7,5 км, два огневых рубежа.

1. Анна Кривонос – 27,35,9 (2+2)

2. Валерия Дмитренко - +7.9 (0+1)

3. Кристина Ковалева - +1.31,5 (0+2)

4. Анна Сытник - +2.19,7 (2+2)

5. Анна Коваленко - +2.24,9 (1+1)

6. Марьяна Брыкайло - +2.40,3 (2+1)

Сегодня, 7 марта, на чемпионате Украины по биатлону состоялась женская спринтерская гонка на 7,5 км.Победила Анна Кривонос, которая, несмотря на четыре промаха опередила на 7,9 секунды, промахнувшуюся один раз Валерию Дмитренко. Тройку призероа замкнула, пробежавшая два штрафних круга, Кристина Ковалева с отставанием от победительницы в 1 минуту 31,5 секунды.1. Анна Кривонос – 27,35,9 (2+2)2. Валерия Дмитренко - +7.9 (0+1)3. Кристина Ковалева - +1.31,5 (0+2)4. Анна Сытник - +2.19,7 (2+2)5. Анна Коваленко - +2.24,9 (1+1)6. Марьяна Брыкайло - +2.40,3 (2+1)